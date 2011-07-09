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vixice.com - VIX ICE

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:46
#1
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 986
Благодарностей: 300
УГ: 0
КП: 0.064
vixice.com - VIX ICE


Я не админ данного проекта

Старт проекта: 03.05.2017.

О проекте: VIX ICE - Новый, одновременный майнинг криптовалют с возможностью использовать до 200% приобретенной мощности Gh/s. Зарабатывай от 2.5% до 5% в день от инвестиций. Регистрируйся сейчас и получи 100 Gh/s бесплатно!
С VIX ICE у вас есть возможность майнить такие криптовалюты как Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dash, Ethereum и USD.

Инвестиционные планы:
От 2,25% до 5% в сутки в зависимости от того какой у вас уровень.
Уровень повышается в зависимости от количества приобретенных мощностей.
Более подробно по уровням смотрите на скриншоте.


Бонус: После регистрации дают в подарок 100 Gh/s мощностей.

Минимальная сумма вклада: USD 1, BTC 0.001, LTC 0.1, DOGE 1000, DASH 0.01, ETH 0.01
Минимальная сумма на вывод: USD 1, BTC 0.001, LTC 0.1, DOGE 5000, DASH 0.05, ETH 0.05
Реферальная программа:
1 Уровень: 15% от купленных мощностей
2 Уровень: 5% от купленных мощностей
Также, Вы получите 5 Gh/s за каждую регистрацию по Вашей реферальной ссылке.
Платежные системы: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dash, Ethereum, Perfect Money, Payeer, AdvCash

Мой вклад:


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Старый Сегодня, 18:56
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 470
Благодарностей: 119
УГ: 312
КП: 0.000
Re: vixice.com - VIX ICE
Тело депозита вывести нельзя. Т.е. 45 дней - это только выход в безубыток!
Принимает экзотические валюты. Litecoin, Dash, Ethereum и Dogecoin
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Старый Сегодня, 18:59
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,001
Благодарностей: 10,963
УГ: 15
КП: 0.032
подарки
Re: vixice.com - VIX ICE
вот это я понимаю охват - и валют, и языков... но при такой реф.программе нужен неслабый приток
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Старый Сегодня, 19:00
#4
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Премиум
 
Аватар HotInvest-io
 
Имя: HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 124
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: vixice.com - VIX ICE
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Старый Сегодня, 19:17
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7,873
Благодарностей: 946
УГ: 109
КП: 0.110
Re: vixice.com - VIX ICE
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Старый Сегодня, 19:23
#6
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 1,373
Благодарностей: 992
УГ: 3
КП: 0.012
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Re: vixice.com - VIX ICE


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Старый Сегодня, 19:24
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7,873
Благодарностей: 946
УГ: 109
КП: 0.110
Re: vixice.com - VIX ICE
Мой вклад / листинг:
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Старый Сегодня, 19:39
#8
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 8,605
Благодарностей: 3,750
УГ: 4
КП: 0.073
Re: vixice.com - VIX ICE
Цитата:
с возможностью использовать до 200% приобретенной мощности Gh/s.
Кхм, как это 200% мощностей? Гипертрейдинг поставили что ли?

добавлено через 17 минут
Наборчик платёжек отменный хотя б ясно что тут крипта, а не очередной майнинг на PM
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Последний раз редактировалось Thunderlight; Сегодня в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 19:59
#9
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 986
Благодарностей: 300
УГ: 0
КП: 0.064
Автор темы Re: vixice.com - VIX ICE
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