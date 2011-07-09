vixice.com - VIX ICE

Я не админ данного проекта
Старт проекта:
03.05.2017.
О проекте: VIX ICE
- Новый, одновременный майнинг криптовалют с возможностью использовать до 200% приобретенной мощности Gh/s. Зарабатывай от 2.5% до 5% в день от инвестиций. Регистрируйся сейчас и получи 100 Gh/s бесплатно!
С VIX ICE у вас есть возможность майнить такие криптовалюты как Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dash, Ethereum и USD.
Инвестиционные планы:
От 2,25% до 5% в сутки
в зависимости от того какой у вас уровень.
Уровень повышается в зависимости от количества приобретенных мощностей.
Более подробно по уровням смотрите на скриншоте.
Бонус:
После регистрации дают в подарок 100 Gh/s мощностей.
Минимальная сумма вклада:
USD 1, BTC 0.001, LTC 0.1, DOGE 1000, DASH 0.01, ETH 0.01
Минимальная сумма на вывод:
USD 1, BTC 0.001, LTC 0.1, DOGE 5000, DASH 0.05, ETH 0.05
Реферальная программа:
1 Уровень: 15% от купленных мощностей
2 Уровень: 5% от купленных мощностей
Также, Вы получите 5 Gh/s за каждую регистрацию по Вашей реферальной ссылке.
Платежные системы:
Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Dash, Ethereum, Perfect Money, Payeer, AdvCash
Мой вклад: