С помощью Verifone, Приватбанка увеличит число платежных терминалов на 20%

В 2017 году, Приватбанк поставил одной из целей, увеличить число своей сети платежных терминалов для безналичных расчетов на 20%. В качестве партнера для обеспечения этого плана, банк выбрал Verifone. Verifone является самым крупным банком-эквайрингом на территории Украины и позволит обеспечить Приватбанк не только платежными терминалами, но и сопутствующими услугами. Партнерское соглашение заключено на ближайшие 3 года и основным направлением, для более плодотворного сотрудничества, станет обеспечение финансовыми услугами продавцов, которых на территории Украины более 120 тысяч. К сентябрю планируется установить порядка 20 тысяч платежных терминалов Verifone Vx520.
По словам руководителя отдела Приватбанк по работе с торговыми компаниями Евгения Васильцова, в ходе совместной работы будет развиваться безналичная платежная сеть. Платежные решения предлагаемые банком, будут доступны и необходимы не только владельцам крупного, но и малого бизнеса. У торговцев появится возможность приема платежей не только обычными картами, но и картами с функцией бесконтактных платежей, а также смартфоном. Модель ведения бизнеса Payment-as-a-service, давно привлекла внимание мировых банков-эквайеров по всему миру и в частности в Восточной Европе.
Для обеспечения потребностей Privatbank, Verifone будет работать через своего локального партнера Servus Systems Integration Ltd. В пакете услуг будет предоставлен не только платежный сервис, но и все необходимое ПО, гарантия стабильности и логистика.
В Украине все еще стараются рассчитываться по старинке, с использованием наличных средств. Приватбанк преследует цель перелома этой тенденции и увеличения числа безналичных расчетов. Ведущие банки страны также делают все возможное, для уменьшения наличности и большего перехода на пластик, бесконтактные платежи.
Количество POS-терминалов Privatbank составляет 130 тысяч штук, из которых более 60% с возможность приема бесконтактных платежей.
По материалам privatbank.ua