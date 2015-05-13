Стартап SceneDoc привлек инвестиции для своего ПО общественной безопасности

Стартап SceneDoc Inc, расположенный в Палм Бич (штат Флорида), привлек инвестиции для своего программного обеспечения общественной безопасности. Сумма сделки к сожалению, не разглашают.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Responder Ventures, Motorola Solutions Venture, а также iGan Partners. Компания нацелена использовать полученное финансирование для расширения своих продаж у укрепления маркетинга, а также выйти со своей платформой на международный рынок.
Основанная 16 июня 2011 года под руководством Алекса Коттора (соучредитель и главный исполнительный директор), SceneDoc является разработчиком программного обеспечения общественной безопасности для полиции, которая даст возможность собирать данные, писать отчеты и контролировать общественный порядок в момент острой необходимости.
Также разработанный SceneDoc Collect предоставляет правоохранительным органам возможность записывать заметки, аудиоматериалы, видеоролики, создавать отчеты и загружать фотографии.
Стоит отметить, что стартап уже за все свое время существования привлек порядка $ 6 млн инвестиций, которые успешно использовал для разработки и развития своей платформы.
Перевод специально для MMGP.RU