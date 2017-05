kosmonitor Любитель

ETERNAL-PAY - eternalpay.biz Я не администратор и не создатель проекта.

Новый проект: ETERNAL-PAY

Старт 03.05.2017



О проекте:

Цитата: Рассматривая огромную прибыль от работы в Bitcoin-индустрии каждый человек может задаться вопросом - может ли он начать зарабатывать работая в этой индустрии? Ответ очевиден,что он может это.Но для работы в любой сфере как и везде требуются знания и опыт.Человеку желающему вступить в сферу торговли криптовалютой в таком случае придется пройти испытания после которых он,возможно,получит знания необходимые для работы в индустрии криптовалюты. Естевственно что такой порядок вещей не устраивает любого человека.В таком случае вам на помощь может придти доверительное инвестирование в рынок криптовалюты. Суть проста - наша компания уже собрала все необходимое для работы в индустрии криптовалюты,но как известно чем большая денежная сумма обращается внутри системы, тем большими возможностями обладает эта система.Поэтому мы предлагаем абсолютно любому пользователю сети Интернет инвестирование в индустрию криптовалюты при помощи нас Ну а мы взамен предлагаем высокую процентную ставку по инвестициям в наш проект и гарантированную прибыль до 50% от суммы вашего депозита.Вы можете возразить - ведь привлечение инвестиций частных инвесторов муторный процесс издержки которого могут даже не покрываться прибылью,но благодаря информационным системам 21-го века мы мы сводим издержки на обслуживание мелких частных инвесторов к минимуму. Инвестиционные планы:

107% за 24 часа(4,45% каждый час)

min:50 rub|max:1000 rub



150% за 5 дней(7,5% каждые 6 часов)

min:50 rub|max:10000 rub



Подробности:

Минимальный вклад: 50 руб

Максимальный вклад: 10000 руб

Минимальная сумма на вывод: 1 руб

Платёжные системы: Payeer

Реферальские: 7%

Выплаты: автомат



Мой вклад:

Дата операции: 03 Май 2017 12:01

ID операции: 349241835

Тип операции: перевод

Магазин: eternalpay.biz

Статус: выполнен

Сумма списания: 500.00 p

Сумма получения: 500.00 p



Описание счета: To deposit for user - kosmonitor



Дата операции: 03 Май 2017 16:50

ID операции: 349338385

Тип операции: перевод

Магазин: eternalpay.biz

Статус: выполнен

Сумма списания: 100.00 p

Сумма получения: 100.00 p



Описание счета: To deposit for user - kosmonitor





Ознакомиться и зарегистрироваться

