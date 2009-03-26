Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ETERNAL-PAY - eternalpay.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 18:11
#1
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 416
Благодарностей: 29
УГ: 5
КП: 0.087
ETERNAL-PAY - eternalpay.biz
Я не администратор и не создатель проекта.

Новый проект: ETERNAL-PAY

Старт 03.05.2017

О проекте:
Цитата:
Рассматривая огромную прибыль от работы в Bitcoin-индустрии каждый человек может задаться вопросом - может ли он начать зарабатывать работая в этой индустрии? Ответ очевиден,что он может это.Но для работы в любой сфере как и везде требуются знания и опыт.Человеку желающему вступить в сферу торговли криптовалютой в таком случае придется пройти испытания после которых он,возможно,получит знания необходимые для работы в индустрии криптовалюты. Естевственно что такой порядок вещей не устраивает любого человека.В таком случае вам на помощь может придти доверительное инвестирование в рынок криптовалюты. Суть проста - наша компания уже собрала все необходимое для работы в индустрии криптовалюты,но как известно чем большая денежная сумма обращается внутри системы, тем большими возможностями обладает эта система.Поэтому мы предлагаем абсолютно любому пользователю сети Интернет инвестирование в индустрию криптовалюты при помощи нас Ну а мы взамен предлагаем высокую процентную ставку по инвестициям в наш проект и гарантированную прибыль до 50% от суммы вашего депозита.Вы можете возразить - ведь привлечение инвестиций частных инвесторов муторный процесс издержки которого могут даже не покрываться прибылью,но благодаря информационным системам 21-го века мы мы сводим издержки на обслуживание мелких частных инвесторов к минимуму.
Инвестиционные планы:
107% за 24 часа(4,45% каждый час)
min:50 rub|max:1000 rub

150% за 5 дней(7,5% каждые 6 часов)
min:50 rub|max:10000 rub

Подробности:
Минимальный вклад: 50 руб
Максимальный вклад: 10000 руб
Минимальная сумма на вывод: 1 руб
Платёжные системы: Payeer
Реферальские: 7%
Выплаты: автомат

Мой вклад:
Дата операции: 03 Май 2017 12:01
ID операции: 349241835
Тип операции: перевод
Магазин: eternalpay.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 500.00 p
Сумма получения: 500.00 p

Описание счета: To deposit for user - kosmonitor

Дата операции: 03 Май 2017 16:50
ID операции: 349338385
Тип операции: перевод
Магазин: eternalpay.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 p
Сумма получения: 100.00 p

Описание счета: To deposit for user - kosmonitor


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100% РЕФБЕК
kosmonitor на форуме  
Старый Сегодня, 18:12
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,560
Благодарностей: 6,533
УГ: 12
КП: 0.194
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: ETERNAL-PAY - eternalpay.biz
Красивый вид на сайте
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 18:27
#3
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 416
Благодарностей: 29
УГ: 5
КП: 0.087
Автор темы Re: ETERNAL-PAY - eternalpay.biz
Выплата
Дата операции: 03 Май 2017 16:23
ID операции: 349327706
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 95.74 p

От: @anonim
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100% РЕФБЕК
kosmonitor на форуме  
Старый Сегодня, 18:30
#4
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.04.2015
Сообщений: 1,071
Благодарностей: 893
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ETERNAL-PAY - eternalpay.biz
Протестим щлак.
Дата операции: 03 Май 2017 17:29
ID операции: 349353263
Тип операции: перевод
Магазин: eternalpay.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 18.25 $
Сумма получения: 18.25 $
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SVjaguar на форуме  
Старый Сегодня, 18:31
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,998
Благодарностей: 10,962
УГ: 15
КП: 0.032
подарки
Re: ETERNAL-PAY - eternalpay.biz
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Красивый вид на сайте
и это единственный плюс данного творения...

и где-то я уже видел этот расплывающийся при масштабировании шрифт
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 18:36
#6
 
Пол: Мужской
Регистрация: 29.11.2015
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ETERNAL-PAY - eternalpay.biz
Цитата:
Сообщение от SVjaguar Посмотреть сообщение
Протестим щлак.
Думаешь будет платить?
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