too-money.com - Too Money

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
- Используется классическая бинарная матрица, за счет чего происходит быстрое развитие.
- Не требуется создавать заявку на вывод средств, все оплаты поступают сразу в ваш PAYEER кошелек.
- Каждому участнику гарантированы два партнера от системы.
- Система полностью автоматическая, вам не нужно ждать подтверждение от партнера и самим подтверждать оплату.