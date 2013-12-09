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Новая пенсионная реформа фактически отодвигает выход на пенсию многих россиян.

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Новая пенсионная реформа фактически отодвигает выход на пенсию многих россиян.


Последние несколько лет в прессе, да и среди населения постоянно поднимается вопрос о повышении возраста выхода на пенсию. В пример ставятся западные страны, где выход на пенсию осуществляется в 65 лет и старше. В Японии, хоть это и восточная страна, на пенсию выходят в 70 лет. Причем в Японии женщины равноправны с мужчинами и тоже выходят на пенсию в 70 лет. А в России столько не живут. У нас средняя продолжительность жизни 69 лет, а если брать среднюю продолжительность жизни мужчин, она вообще 59 лет. У нас мужчины даже до российской пенсии не доживают, уже не говоря об японской. Зато у нас женщины живут долго. А денег в пенсионном фонде нет. Вот и придумало наше правительство такую систему, чтобы теоретически не повышать пенсионный возраст, так как это вызовет массовые протесты и недовольства граждан, но и не позволять гражданам рано выходить на пенсию, если они того не заслужили.

И если социальная (минимальная) пенсия полагается всем гражданам, вне зависимости от стажа, то страховая пенсия полагается только тем гражданам, которые которые накопили определенное количество баллов. Причем каждый год нужное для накопления пенсии количество баллов растет. И если в 2016 году для выхода на страховую пенсию нужно было накопить 9 баллов, то в 2017 году уже 11.4 балла, в 2018 году потребуется 13.8 баллов, а к 2025 году 30 баллов.

Систему пенсионного накопления баллов уже сравнили с майнингом биткойнов, чем дальше - тем сложнее. Фактически уже через несколько лет россияне не смогут накопить нужное количество баллов для своевременного выхода на пенсию и вынуждены будут работать еще 5 лет, чтобы хотябы заработать минимальную страховую пенсию, так как на социальную жить невозможно.

На накопленное количество баллов влияют два фактора - зарплата сотрудника и трудовой стаж. И если человек всю свою жизнь работал, например, бюджетник (медсестры, санитарки, воспитатели в детсадах, учителя, библиотечные работники) на минимальной зарплате, то к пенсионному возрасту нужное количество баллов он не накопит и, следовательно, будет вынужден еще 5 лет работать. По данным статистики 5 миллионов людей имеют минимальную зарплату, которая ниже прожиточного минимума. Соответственно, все эти люди не смогут вовремя выйти на пенсию.

По заявлениям правительства балловая система призвана бороться с теневыми "серыми" зарплатами. По данным различных источников около 40 миллионов человек так или иначе вовлечены в использование серых схем оплаты труда. Из-за использования серых схем государство недополучает деньги и в качестве ответного хода и придумана балловая система. Быстро накапливают баллы только люди стабильно и долго работающие с высокой официальной заработной платой. Тем кто не сможет накопить баллы придется дополнительно работать. А учитывая статистики и огромный процент людей, получающих серые зарплаты это фактически означает перенос выхода на пенсию еще на 5 лет, чтобы успеть накопить баллы.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5909e2a63c93a
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