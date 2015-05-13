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Adext привлек $3 млн для автоматизированной маркетинговой платформы на базе ИИ

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Adext привлек $3 млн для автоматизированной маркетинговой платформы на базе ИИ


Стартап Adext, расположенный в Пало-Альто (штат Калифорния), привлек $ 3 млн финансирования для своей автоматизированной маркетинговой платформы.
Проведённый инвестиционный раунд, который оценил стартап в $ 20 млн, был возглавлен Анджелом Романосом (основатель и генеральный директор компании Credito Real).



Компания планирует использовать привлеченные средства для улучшения маркетинга и технической составляющей платформы, а также выйти на 22 испаноязычные страны, в которых уже более 20 тысяч пользователей пользуются Adext и на 7 англоязычных стран, но несмотря на это Соединенные Штаты остаются у компании главным направлением.

Основанная в 2016 году под руководством Дэниела Молано (сейчас генеральный директор), Adext является разработчиком автоматизированной маркетинговой платформы, основанная на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая дает возможность своим пользователям с низким бюджетом, планировать и приобретать контекстную рекламу в Google AdWords, Facebook, Twitter, Instagram для увеличения продаж и поиска новых клиентов.



На сегодняшний день, Adext планирует увеличить свою клиентскую базу до 1 млн пользователей (клиентов) малого и среднего бизнеса.


Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
искусственный интеллект, маркетинг, новости, финансирование стартапа, финансы
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