Adext привлек $3 млн для автоматизированной маркетинговой платформы на базе ИИ

Стартап Adext, расположенный в Пало-Альто (штат Калифорния), привлек $ 3 млн финансирования для своей автоматизированной маркетинговой платформы.
Проведённый инвестиционный раунд, который оценил стартап в $ 20 млн, был возглавлен Анджелом Романосом (основатель и генеральный директор компании Credito Real).
Компания планирует использовать привлеченные средства для улучшения маркетинга и технической составляющей платформы, а также выйти на 22 испаноязычные страны, в которых уже более 20 тысяч пользователей пользуются Adext и на 7 англоязычных стран, но несмотря на это Соединенные Штаты остаются у компании главным направлением.
Основанная в 2016 году под руководством Дэниела Молано (сейчас генеральный директор), Adext является разработчиком автоматизированной маркетинговой платформы, основанная на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая дает возможность своим пользователям с низким бюджетом, планировать и приобретать контекстную рекламу в Google AdWords, Facebook, Twitter, Instagram для увеличения продаж и поиска новых клиентов.
На сегодняшний день, Adext планирует увеличить свою клиентскую базу до 1 млн пользователей (клиентов) малого и среднего бизнеса.
Перевод специально для MMGP.RU