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Нейронные импланты, которые сделают человечество умнее

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Старый Сегодня, 17:59
#1
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Имя: Марк Никитин
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 25.02.2017
Сообщений: 143
Благодарностей: 35
УГ: 3
КП: 0.148
Нейронные импланты, которые сделают человечество умнее
Недавно американский режиссер Морган Сперлок, автор документального фильма «Двойная порция», в котором в течение месяца каждый день питался только едой из Макдональдса, приступил к работе над новой картиной. Фильм поведает историю стартапа Джонсона Kernel, а также расскажет о других компаниях и исследователях, которые изучают «нейронный код», разрабатывают импланты для мозга и другие средства, способные переписать этот код с помощью стимуляции нейронов. В теории такая технология сможет лечить болезнь Альцгеймера и депрессию, а также поможет мозгу человека не отставать в развитии от стремительно прогрессирующих роботов.
На данный момент технология еще не существует в полноценном виде, потому что для ее реализации нужны определенные прорывы в медицине. Но уже сейчас сотни и тысячи людей пользуются кохлеарными имплантами для частичного восстановления слуха и глубокой стимуляцией головного мозга для лечения болезни Паркинсона.

«Нельзя сказать, что это абсолютно новая идея… Люди уже могут устанавливать в мозг импланты на длительный срок, — сказал Джонсон. — Мы лишь значительно улучшаем эти средства благодаря созданию общей электрофизиологической платформы». (Электрофизиология занимается изучением электрических свойств нейронов).
«Нельзя сказать, что это абсолютно новая идея… Люди уже могут устанавливать в мозг импланты на длительный срок, — сказал Джонсон. — Мы лишь значительно улучшаем эти средства благодаря созданию общей электрофизиологической платформы». (Электрофизиология занимается изучением электрических свойств нейронов).
Благодаря машинному обучению можно будет ускорить определение шаблонов нейронных данных. Кроме того, сейчас стремительно развиваются средства нейронауки. То же касается и микроэлектроники — совсем скоро электронные устройства можно будет имплантировать, не повреждая чувствительную мозговую ткань.
Если все получится, то первые версии технологии Kernel будут использоваться для лечения болезней. А если ученые поймут, как формируются воспоминания, то, возможно, им удастся помочь людям, страдающим деменцией. В будущем Джонсон надеется использовать свою технологию для развития человеческого мозга.

И кстати в прошлом году Илон Маск заявил, что люди должны улучшить свой уровень интеллекта, чтобы не отставать от искусственного и не превратиться в домашних питомцев или рабов роботов будущего. Джонсон видит текущую ситуацию не столь критической. «Сейчас мы не конкурируем, а эволюционируем вместе с искусственным интеллектом, — считает он. — Наше совместное развитие уже началось, мы не можем уйти от него, как не можем оторваться от наших телефонов».

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