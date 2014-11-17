Венчурный фонд Visionary привлек $30 миллионов для офтальмологических проектов

Расположенный в Алисо Вьехо (Калифорния, США) венчурный фонд Visionary, ориентированный на развитие проектов, связанных с офтальмологией, совместно с OCTANe, организацией, занимающейся оказанием поддержки в развитии стартапам в области технологий и наук о жизни, закрыли свой первый фонд.
Венчурный фонд Visionary планирует инвестировать до 30 миллионов долларов приблизительно в дюжину перспективных офтальмологических компаний в течение следующих 18 месяцев.
С появлением многих прорывных офтальмологических технологий и платформ, венчурный фонд Visionary был создан, чтобы помочь этим компаниям, предоставляя клинический опыт, коммерческое ноу-хау и капитал для развития. Компания работает рука об руку с самыми перспективными офтальмологическими технологиями для создания завтрашних коммерческих блокбастеров, а также ищет перспективных и проверенных предпринимателей, которые превращают захватывающие идеи в офтальмологии в ведущие на рынке предприятия. Средние инвестиции составляют от 500 000 долларов до 5 миллионов долларов и финансирование проводится, начиная с Серии А и вплоть до коммерциализации продукта. Кстати, по прогнозам в 2020 году объем офтальмологической отрасли составит 57 миллиардов долларов. Для сравнения: в 2015 году он составлял 34 миллиарда долларов.
Под руководством управляющего партнера Джеффри Вайнхаффа, генерального директора OCTANe Билла Карпоу и партнеров доктора Ричарда Линдстрома, доктора Эрика Донненфелда и доктора Керри Соломона, венчурный фонд Visionary оказывает содействие многим развивающимся офтальмологическим компаниям, таким как:
- IanTech, организация, разрабатывающая минимально инвазивное микропроникающее устройство для лечения катаракты безопасным и экономически эффективным способом;
- Mynosys, группа, разрабатывающая устройство, использующее высокоточные импульсные технологии для создания точной и воспроизводимой капсулотомии;
- SightLife Surgical, глазной банк, а также организация, оказывающая услуги в области роговичной хирургии и обследовании роговичной ткани.
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Специально для mmgp.ru