Медицинский стартап Outset Medical привлек $ 76.5 млн инвестиций.
Калифорнийский медицинский стартап Outset Medical из СанХосе, производящий технологическое медицинское устройство благодаря которому его пользователи могут проводить гемодиализ практически в любом месте и в любое время, привлек инвестиции на сумму 76.500.000 долларов в раунде финансирования серии С.
Текущий раунд возглавил инвестиционный фонд T. Rowe Price Associates при поддержке уже существующих инвесторов стартапа Fidelity Management & Research Company, Partner Fund Management LP, Warburg Pincus, Perceptive Advisors и The Vertical Group.
Гемодиализ это способ очистки крови вне почек при острой и хронической почечной недостаточности.
Компания планирует использовать привлеченные инвестиционные средства для продолжения продвижения своего устройства по очистке крови под названием Tablo на рынке Соединенных Штатов.
Во главе с Лесли Триггу генеральным директором Outset Medical, компания предоставляет инновационную технологию по очистке крови, которая может использоваться в целом ряде клинических ситуаций в диализных клиниках, в больницах и домах престарелых.
Использование датчиков на основе автоматизации, беспроводной передачи данных и благодаря простому интерфейсу сенсорного экрана, позволяет пациентам через устройство Tablo без труда контролировать их собственное лечение самостоятельно, не полагаясь на сотрудников клиники.
Устройство не требует дистиллированной воды, т.к. имеет встроенный фильтр и поэтому подключается непосредственно к обычному водопроводу, очищает воду до нужной чистоты, а также производит собственный диализный раствор, еще более упрощая обслуживание и использование устройства.
Перевод специально для форума MMGP
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