Apple подарит акционерам $ 50 млрд

Во вторник 2 мая компания Apple опубликовала финансовый отчет первого квартала. Показатели оказались хуже ожидаемого уровня, но компания объявила о том, что отдаст акционерам $ 50 млрд.
Apple объявила о новом масштабном плане по возврату капитала акционерам, чтобы смягчить разочарование инвесторов из-за слабых доходов, опустившихся ниже ожидаемого уровня в последнем квартале. В рамках плана компания хочет потратить $ 50 млрд.
Основная часть плана предусматривать дополнительный выкуп акций на сумму $ 35 млрд, в результате чего общий план выкупа доли оценивается в $ 210 млрд. Apple также сообщила, что совет управления компании одобрил увеличение квартальных дивидендов на 10,5%. В целом Apple заявила, что потратит на план $ 300 млрд к марту 2019 года.
Данная новость — последняя часть финансового квартального отчета Apple, из которого стало ясно о не достижении компанией оценок Уолл-стрит, падением продаж iPhone и замедлением роста бизнеса Mac и iPad.
После публикации квартального отчета о прибылях и убытках, акции Apple до закрытия торгов во вторник снизились на 2%. Увеличение плана выкупа акции, скорее всего, необходимо для поддержания цены акций – стандартная тактика, используемая крупными компаниями, чтобы привлекать и удерживать существующих инвесторов. Тем более учитывая то, что Apple имеет $ 256,8 млрд наличных денег.
Диаграмма, показывающая уже существующие выкупы Apple акций у инвесторов:
Перевод специально для mmgp.ru