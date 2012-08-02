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Apple подарит акционерам $ 50 млрд

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Старый Сегодня, 17:28
#1
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Apple подарит акционерам $ 50 млрд
Во вторник 2 мая компания Apple опубликовала финансовый отчет первого квартала. Показатели оказались хуже ожидаемого уровня, но компания объявила о том, что отдаст акционерам $ 50 млрд.

Apple объявила о новом масштабном плане по возврату капитала акционерам, чтобы смягчить разочарование инвесторов из-за слабых доходов, опустившихся ниже ожидаемого уровня в последнем квартале. В рамках плана компания хочет потратить $ 50 млрд.

Основная часть плана предусматривать дополнительный выкуп акций на сумму $ 35 млрд, в результате чего общий план выкупа доли оценивается в $ 210 млрд. Apple также сообщила, что совет управления компании одобрил увеличение квартальных дивидендов на 10,5%. В целом Apple заявила, что потратит на план $ 300 млрд к марту 2019 года.

Данная новость — последняя часть финансового квартального отчета Apple, из которого стало ясно о не достижении компанией оценок Уолл-стрит, падением продаж iPhone и замедлением роста бизнеса Mac и iPad.

После публикации квартального отчета о прибылях и убытках, акции Apple до закрытия торгов во вторник снизились на 2%. Увеличение плана выкупа акции, скорее всего, необходимо для поддержания цены акций – стандартная тактика, используемая крупными компаниями, чтобы привлекать и удерживать существующих инвесторов. Тем более учитывая то, что Apple имеет $ 256,8 млрд наличных денег.

Диаграмма, показывающая уже существующие выкупы Apple акций у инвесторов:



Перевод специально для mmgp.ru

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inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:32
#2
Премиум
 
Аватар inik1080
 
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подарки
Re: Apple подарит акционерам $ 50 млрд
такие цифры, как будто бюджеты некоторых стран )
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