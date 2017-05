pilot10 Топ Мастер

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 17,047 Благодарностей: 8,777 УГ: 4 КП: 0.148 награды

Мультимедийный блокчейн-проект привлек 750 биткойнов за 48 часов

Студент Университета Нью-Мексико Клэй Спэйс собрал 750 биткойнов в ходе 48часового ICO (на момент закрытия, около 1 млн $), в поддержку проекта Back to Earth, который будет развлекать пользователей и знакомить с основами криптотехнологий.



Деятельность новой продюсерской компании будет направлена на развитие мультимедийной платформы, обеспечивающей различные каналы общения с аудиторий: посредством текстов, графики, кино, игр с использованием виртуальной реальности, блогов, мобильных приложений и других медийных средств, используя технику трансмедийного дискурса.



Цель ICO заключалась в том, чтобы привлечь 750 биткойнов в ходе распродажи 4 млн токенов, и в течение 2 дней цель была реализована.



“Этот способ привлечения средств может произвести революцию в киноиндустрии,”— считает Кэвин Шульмайстер, со-основатель продюсерской фирмы ShadMeister Productions, — медийные проекты, получившие финансирование через ICO, — по-прежнему редкость, но я полагаю, что в скором времени мы увидим существенный сдвиг в этой сфере”.



Спейс планирует создать проект на основе интерактивных историй, в русле техники, известной как трансмедийный дискурс. Этот жанр объединяет VR-игры, короткие эссе, мобильные приложения, документальное кино, графические зарисовки и другие средства выражения.



“Цель проекта Back to Earth — создать увлекательный контент и познакомить широкую аудиторию с криптотехнологиями,”— говорит Спейс, — я верю, что в этом проекте найдется что-то для каждого, кто-то просто посмотрит кусочек видео, кто-то станет полноценным членом сообщества, с помощью Telegram, VR-игр и мобильных приложений”.



В информационном бюллетене проекта говорится, что:



“криптовалюты — это надежный способ закрепления стоимости цифровых ресурсов, мотивирующий к конкуренции, обсуждению и участию в играх. Перевод денег в интернете может быть очень простым и удобным и проект Back to Earth покрывает тему блокчейна и задействует основной инструмент для достижения успеха: развлекательный контент”.



Источник Деятельность новой продюсерской компании будет направлена на развитие мультимедийной платформы, обеспечивающей различные каналы общения с аудиторий: посредством текстов, графики, кино, игр с использованием виртуальной реальности, блогов, мобильных приложений и других медийных средств, используя технику трансмедийного дискурса.Цель ICO заключалась в том, чтобы привлечь 750 биткойнов в ходе распродажи 4 млн токенов, и в течение 2 дней цель была реализована.“Этот способ привлечения средств может произвести революцию в киноиндустрии,”— считает Кэвин Шульмайстер, со-основатель продюсерской фирмы ShadMeister Productions, — медийные проекты, получившие финансирование через ICO, — по-прежнему редкость, но я полагаю, что в скором времени мы увидим существенный сдвиг в этой сфере”.Спейс планирует создать проект на основе интерактивных историй, в русле техники, известной как трансмедийный дискурс. Этот жанр объединяет VR-игры, короткие эссе, мобильные приложения, документальное кино, графические зарисовки и другие средства выражения.“Цель проекта Back to Earth — создать увлекательный контент и познакомить широкую аудиторию с криптотехнологиями,”— говорит Спейс, — я верю, что в этом проекте найдется что-то для каждого, кто-то просто посмотрит кусочек видео, кто-то станет полноценным членом сообщества, с помощью Telegram, VR-игр и мобильных приложений”.В информационном бюллетене проекта говорится, что:“криптовалюты — это надежный способ закрепления стоимости цифровых ресурсов, мотивирующий к конкуренции, обсуждению и участию в играх. Перевод денег в интернете может быть очень простым и удобным и проект Back to Earth покрывает тему блокчейна и задействует основной инструмент для достижения успеха: развлекательный контент”.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!

100% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!

H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ" __________________