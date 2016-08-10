Ultrahaptics, создающая технологию имитации ощущения предметов, привлекла £17,9 млн

Бристольская компания Ultrahaptics, которая разрабатывает ультразвуковую технологию для имитации ощущения предметов в пространстве, собрала £17,9 млн в рамках своего последнего раунда финансирования.
Круглый стол включал существующих акционеров, в том числе IP Group и Woodford Investment Management, а также новых инвесторов Cornes Group и Dolby Family Ventures.
Компания будет использовать финансирование для поддержки своей коммерческой деятельности и НИОКР путем глобального расширения и выхода на рынки виртуальной и дополненной реальности.
Компания Ultrahaptics, отделившаяся от Бристольского университета, разработала систему, которая позволяет пользователям "чувствовать" кнопки и взаимодействовать с виртуальными объектами в пространстве, используя жесты для взаимодействия с технологией.
Недавно компания договорилась о расширении в One Glass Wharf в Бристоле и будет работать в здании на площади 14 000 кв. футов.
После завершения раунда финансирования прямой неразделенный бенефициарный пакет IP Group в 27,5% в Ultrahaptics оценивается в £19,4 млн, а 10,4% акций IP Venture Fund II оценивается в £7,3 млн.
Перевод специально для mmgp.ru