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Mail.Ru Group выкупила автомобильный сайт у Рамблера за 10 миллионов долларов

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Mail.Ru Group выкупила автомобильный сайт у Рамблера за 10 миллионов долларов


Mail.Ru продолжает скупать все на своем пути, на этот раз купили сайт объявлений про автомобили

Выкупленный проект будет внедрен в системный сервис "Юла" компании Mail. Сумма покупки одного из крупнейших автомобильных порталов составила 10 миллионов долларов. Rambler&Сo получил именно эту сумму за свой проект Am.ru. Сама сделка полностью будет завершена в первой половине мая.

Представители автомобильного сайта вполне положительно высказались о сделке и рады стать одним целым с одной из самых крупных технологических компаний России. Эта сделка поможет убрать все недочеты благодаря профессионализму компании Mail.Ru Group и сделать портал лидером не только в РФ, но и на рынке Европы. Такой мыслью поделился создать проекта автомобильного сайта.

Руководство Mail же отметили, что это успешная покупка, так как ресурс активно развивается как в России так и во всем мире. Совместная работа может привести к положительным тенденциям борьбы за рынок автомобильных объявлений. Сама же покупка вошла в стратегические планы по развитию e-commerce 2.0. Соединив профессиональную команду специалистов Mail и проект Am.ru можно добиться немалых успехов в развитии онлайн рынка - рассказал Гендиректор Mail.Ru.

Представители Rambler&Co лестно отозвались о сделке. Инвестирую как венчурный фонд на раннем этапе в этот стартап, компания смогла заработать не плохие деньги благодаря хорошему аналитическому отделу.
За последний месяц Mail.Ru Group уже совершил две успешных крупных сделки. До этого компания купила универсальный ресурс по заказу еды ZakaZaka потратив на него 18 миллионов долларов. Компания по заказу и доставке еды была по объемам на втором месте в России, однако первое место занимает компания которую уже выкупил Mail.Ru в прошлом году за 100 миллионов долларов.

Уникальность: 100.00%
По материалам forbes.ru
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Метки
mail.ru, венчурный фонд, инвестиции, стартап
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