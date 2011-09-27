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LG считает прибыль, несмотря на проблемы с мобильным подразделением

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LG считает прибыль, несмотря на проблемы с мобильным подразделением

Для некоторых компаний первый квартал 2017 года стал убыточным, но некоторые компании смогли продемонстрировать лучшие показатели за многие годы своего существования. В число таких фирм, попала компания LG Electronics.

Совокупный доход LG Electronics, за отчетный период, составил $12,9 млрд. Сумма почти на 10% выше показателей 2016 года. Доход позволил сгенерировать операционную прибыль в размере $811 млн. За последние 8 лет, компания первый раз смогла достичь такого уровня. Теперь производитель техники и электроники, может смело похвастаться чистой годовой прибылью в $735 млн.


Не только это стало положительным фактором начала года. Число продаж мобильных устройств выросло на 10% - примерно 14,8 млн штук. Хотя увеличение продаж не дало мобильному подразделению сильно увеличить доход - всего +1,7%. Если просчитать все затраты Mobile Communications, то получаем, что подразделение является убыточным и вместо прибыли, мы получи -$176 тысяч.

Mobile Communications стало одним из немногих убыточных подразделений LG Electronics. Среди них отличилось еще несколько подразделений. Явным лидером, стало подразделение с самым большим приростом дохода - Vehicle Components. Vehicle Components увеличила свои заработки почти на 48%, но как оказалось, после вычета всех затрат, подразделение также является убыточным.

Еще одним подразделением с ростом дохода, стало Home Appliance & Air Solution +9,9%.


По материалам itc.ua

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Метки
бизнес, доход, прибыль
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