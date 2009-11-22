Стартап Skillz принес своим создателям 100 миллионов долларов

Skillz поставил мобильный киберспорт на новый уровень, объявив сегодня, что уровень его доходов за последние восемь месяцев удвоился, составив более чем 100 миллионов долларов.
Стартап из Сан-Франциско обеспечивает платформу, где можно играть в любые мобильные игры на iOS и Android с друзьями или незнакомыми людьми на деньги, призы или очки. Это позволяет проводить турниры киберспортивных игр, которые интегрированы в платформу Skillz.
У страртапа заняло более 36 месяцев, чтобы заработать свои первые 50 миллионов долларов, и прошло всего восемь, которые принесли дополнительные 50 миллионов долларов. Что показывает, как быстро эта Платформа растет и развивается. В первом квартале компания имела 3 млн. новых пользователей и более высокую степень заинтересованности игроков.
Мобильный киберспорт растет с сумасшедшей скоростью. Сейчас он занимает половину от общего игрового рынка, в то время как в 2012 году занимал меньше одной пятой части.
Skillz отчитался о доходе в размере 54 миллионов долларов в 2016 году по сравнению с 20 миллионами долларов в 2015 году. По данным исследований компании Newzoo экономика киберспорта вырастет на 41.3% до 696 миллионов долларов в 2017 году. Ожидается, что общий объем рынка увеличится почти в три раза к 2020 году до 1,5 миллиардов долларов.
Каждые шесть месяцев или около того, прогнозы растут, скорость, с которой растет киберспорт огромная.
В 2014 году Skillz занимал 8% рынка всех киберспортивных игр, эта цифра возросла до более чем 21% в 2015 году. Первоначально предполагалось, что на компанию будет приходится 30% в 2016 году, хотя на самом деле Skillz превзошел все ожидания, завершив год долей более 46% всех киберспортивных игр.
Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://venturebeat.com/2017/05/02/s...orts-platform/
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