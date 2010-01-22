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Удаленная идентификация изменит мир финансовых услуг



Помните известную цитату из культового фильма «Москва слезам не верит»? О том, что через двадцать лет не будет ничего — лишь сплошное телевидение? Так вот, сейчас мы стоим на пороге новой эры финансовых услуг — через двадцать лет не будет никаких «разных банков». Будут просто финансовые услуги. И вполне может быть — обезличенные. Известные банковские бренды канут в небытие.



Законопроект об удаленной идентификации, вернее проект «О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в части развития механизмов идентификации)» был внесен в Госдуму 24 апреля 2017 года. И в ближайшее время можно ждать его принятия.



Клиенты, однажды прошедшие процедуру очной идентификации, смогут обращаться в банки за более широким спектром услуг через цифровые каналы



Ясно, что сам факт возможности проводить удаленную идентификацию позволит банкам и другим финансовым организациям продавать финансовые продукты и услуги тем людям, которые никогда физически не переступали порог какого-то офиса определенного банка. Человеку достаточно быть клиентом одного банка и при этом зарегистриророваться на портале «Госуслуги». С момента старта проекта банки смогут получить доступ к базе клиентов другого банка или финансовой компании и продавать свои продукты кому угодно.



В приложенной к законопроекту справке говорится о том, что технология удаленной идентификации позволит физическим лицам открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять иные операции в любом банке удаленно через интернет, посредством авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (логин, пароль и СМС) и использования биометрических данных ()



Проект ЕСИА внесен в Госдуму



«Мы начали обсуждать удаленную идентификацию около года назад. Буквально вчера в Госдуму был внесен законопроект по удаленной идентификации, разработанный при активном участии Банка России»,— заявил директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов.



Эта опция существенно изменит картину на финансовом рынке.



Удаленная идентификация — ожидаемый ответ на запрос рынка с его высоким уровнем развития дистанционно-банковского обслуживания. В финансовой сфере обязательная идентификация клиента — требование закона, отмечает руководитель службы розничного кредитования банка ВТБ Лилия Фомина. Другое дело, что с развитием онлайн-взаимодействия банка и клиента стала очевидной потребность перевести идентификацию в цифровую плоскость. Клиенты, однажды прошедшие процедуру очной идентификации, смогут обращаться в банки за более широким спектром услуг через цифровые каналы. Сама по себе удаленная идентификация не подразумевает полного отсутствия очного взаимодействия с банком, здесь мяч, скорее, на стороне кредитных организаций. Если они смогут перенести свои бизнес-процессы в удаленные каналы, то у них просто не будет формального препятствия для такой работы, говорит Фомина.



С граблями по широкому полю ликвидности



Всю информацию для принятия решения, включая место жительства и работы, доход, кредитную историю и прочее, банк сможет получить удаленно из независимых источников



Понятно, что банки, нуждающиеся в фондировании, смогут так предлагать любые продукты, «заточенные» на сбор средств физических лиц — а это вклады, сберегательные сертификаты и дебетовые карты — чужим клиентам, по тому же принципу, по какому сейчас работают финансовые супермаркеты. Это безопасно. А вот как быть с продажей кредитов, как применять к таким клиентам скоринг удаленно, если нет возможности запросить с них какие-то документы? Или все же банки будут проводить с клиентом дополнительную работу по проверке их благонадежности, что называется, «на земле», при визите в офис?



Сейчас для клиента любого банка нет никакой проблемы в том, чтобы разместить средства в другом банке, и вопрос дистанционной идентификации здесь вторичен, считает начальник департамента маркетинга банка ТКБ Анатолий Крайников.



«Я думаю, при удаленной идентификации могут хорошо работать потребительские беззалоговые кредиты. Всю информацию для принятия решения, включая место жительства и работы, доход, кредитную историю и прочее, банк сможет получить удаленно из независимых источников»,— отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах банка Елена Веревочкина. По ее словам, по запросу банка клиент может предоставить дополнительную информацию о себе. Сегодня существуют целые массивы информации, начиная от бюро кредитных историй и заканчивая соцсетями, и банки имеют возможность, как никогда ранее, составить максимально объективную оценку платежеспособности клиента и его привычек платить по долгам, добавляет Веревочкина.



А вот директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев полагает, что цифровой профиль даст возможность получить дополнительные факторы, чтобы можно было провести скоринг и снизить размер риска. То есть не нужно просить у клиента никаких бумаг свыше тех, что уже оцифрованы.

Для банков и других кредитных организаций работа после внедрения возможностей удаленной идентификации станет сложнее



В любом случае кредиторы найдут способы запроса дополнительных документов, да и скоринг, например у микрофинансовых организаций, достаточно облегченный, поясняет директор правового департамента группы компаний «Русмикрофинанс» Анастасия Локтионова. Для получения займа в МФО подтверждения дохода справкой 2-НДФЛ не требуется, достаточно просто указать на словах свой доход. Большинство компаний принимают решение о выдаче займов, основываясь на телефонном разговоре с клиентом и рекомендателями.



Для банков и других кредитных организаций, конечно, работа после внедрения возможностей удаленной идентификации станет сложнее, уверен генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов. Он считает, что конкуренция вырастет, но полагает, что маржинальность не снизится. Ведь одновременно база потенциальных клиентов станет максимально большой по охвату: любой банк сможет донести свой продукт до клиента, если этот продукт конкурентоспособен.



Волноваться ли из-за снижения лояльности клиентов банков



Если удаленная идентификация заработает, и банки начнут предлагать свои продукты всем тем клиентам, кого сочтут достойными, то не исключено, что люди просто начнут метаться из банка в банк, выбирая новые, более комфортные для себя условия. Видят ли банки на данном этапе проблемы снижения лояльности клиентуры?



У клиентов и в настоящий момент есть выбор в части условий по банковским продуктам, считает директор департамента розничных продуктов СМП-банка Алена Тузова. Изменится способ обращения банка к клиентам и скорость обработки информации. В конечном итоге в выигрыше будут те кредитные организации, которые обеспечат должный уровень облуживания клиентов и удобство бизнес-процесса при конкурентной ценовой политике.

Это не означает, что клиенты не будут переходить на обслуживание в другой банк. Они будут это делать, но только в том случае, если их не устраивает обслуживающая кредитная организация



«Возможность удаленной идентификация повлияет на банковский рынок, но я не жду, что эти изменения будут драматическими в ближайшее время. Банки и сейчас активно работают над повышением клиентской лояльности и стремятся сделать так, чтобы цена перехода в другой банк повысилась, имея в виду возможность потерять накопленные льготы, баллы, и так далее»,— полагает Анатолий Крайников.



«Банки сегодня создают программы лояльности, которые удерживают клиентов, даже несмотря на более выгодные условия по некоторым продуктам у конкурентов»,— соглашается с Крайниковым Елена Веревочкина. Но это не означает, что клиенты не будут переходить на обслуживание в другой банк. Они будут это делать, но только в том случае, если их не устраивает обслуживающая кредитная организация. Но в конечном итоге клиенты выиграют, так как банки будут повышать конкурентоспособность, улучшая сервисы и предлагая все больше преференций своим лояльным клиентам.



При обсуждении отмены мобильного рабства был аналогичный разговор о том, что клиенты будут метаться, говорит Благирев. Но по факту банк «Открытие» видит обратную ситуацию. «Тем не менее, безусловно, проблемы возникнут у тех банков, которые не работают с программой лояльности для своих клиентов»,— рассуждает эксперт.



«После того как удаленная идентификация станет нормой в банковском бизнесе, изменится контроль клиентов за количеством своих счетов, позволит отслеживать балансы в одном месте, что позволит не держать в одном устройстве кучу приложений для контроля своих финансов»,— добавляет Анастасия Локтионова.



Поможет ли удаленная идентификация отказаться от офисов и сократить штат продажников?



«Сокращение отделений при росте оборотов бизнеса — сегодняшний тренд финансового рынка»,— говорит Лилия Фомина.



«Удаленная идентификация изменит расклад сил в удаленных регионах страны, где один офис банка приходится на несколько сот квадратных километров. Население этих районов получит доступ к полному спектру современных банковских услуг, что позитивно скажется на качестве их жизни»,— считает Крайников.



«Банкам с традиционной моделью обслуживания клиентов удаленная идентификация вряд ли позволит тотально отказаться от развития сети, однако максимально ее оптимизировать однозначно поможет»,— думает Алена Тузова. От такой формы взаимодействия выиграют обе стороны.



Могут ли после внедрения удаленной идентификации возникнуть новые услуги?



«На период работы пилотного проекта никаких новых слуг для клиентов в банках возникнуть не может»,— полагает Алексей Благирев. Ведь речь идет о предоставлении существующих стандартных банковских продуктов, таких как открытие счета, размещение депозита, получение кредита и так далее. Но в будущем возможно использовать, например, новые методы проведения платежей с подтверждением платежа через биометрию.

Даже с появлением нового механизма удаленной идентификации останется значимая часть клиентов, которые по-прежнему будут предпочитать традиционный способ обращения через отделение банка



Удаленная идентификация резко расширяет возможности физических лиц. «Помимо доступа к базе государственных услуг клиент сможет удаленно получить солидный набор услуг, причем сделать это в любом банке на территории страны»,— отмечает Елена Веревочкина. Для этого будет достаточно со своего гаджета зайти на сайт любой кредитной организации (совсем не обязательно того банка, где была пройдена первичная идентификация) и выбрать нужную услугу, после чего клиент будет переадресован на страницу портала госуслуг.



«Однако не стоит забывать, что даже с появлением нового механизма удаленной идентификации останется значимая часть клиентов, которые по-прежнему будут предпочитать традиционный способ обращения через отделение банка»,— отмечает Алена Тузова



«Удаленная идентификация будет способствовать сокращению сети в тех банках, которые специализируются на массовых розничных продуктах, таких как карты или вклады»,— полагает Крайников. Но в любом случае остаются продукты и услуги тяжелой розницы, прежде всего ипотека, которые подразумевают личный визит клиента в банк для получения консультации, добавляет он.



Как изменится реклама банков и иных финансовых организаций в целях привлечения клиентуры?



«Большая часть продвижения финансовых услуг сосредоточится в электронных каналах, на госплощадках, в профессиональных сообществах, а также будет реализована посредством персонализированных обращений к клиентам»,— полагает Алена Тузова.



Елена Веревочкина отмечает, что сейчас довольно сложно сказать, как будет вести себя рынок банковской рекламы. Очевидно, что все больше и больше будут развиваться каналы электронной рекламы в уместном контенте, позволяющие прямо онлайн сделать покупку продукта или совершить какое-либо действие. «Скорее всего, со временем традиционная наружная реклама или реклама в печатных СМИ будет использоваться все меньше»,— думает она.



«Очень хороший вопрос: как изменится реклама? — смеется Алексей Благирев.— Очевидно, что борьба за клиента усилится. Возможно, будут использоваться новые инструменты для продажи обслуживания в том или ином банке–.



Мир изменится до неузнаваемости



Вместо сети мелких банков будет вообще некая единая финансовая структура, объединенная по сети, без возможности для гражданина выбирать, пользоваться ей, или нет,— другой просто не будет



Развитие технологий предсказывать сложно: чтобы понять, насколько сложно, вспомним сеть Интернет в самом начале ее существования — тогда никто не мог предположить, какую роль эта новая сеть начнет играть через 30 лет. Она казалась просто одним из тысяч странных изобретений.



Поэтому если попытаться угадать, что будет через 30 лет с банковской отраслью в виду развития удаленной идентификации, то можно предположить следующее: сами понятия «коммерческий банк», «государственный банк» перестанут иметь значение, считает генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов.



Он предполагает, что вместо сети мелких банков будет вообще некая единая финансовая структура, объединенная по сети, без возможности для гражданина выбирать, пользоваться ей, или нет,— другой просто не будет. Как не будет и наличных денег, с которыми сейчас идет активная борьба во всех развитых странах. Коммерческие организации будут интегрированы в эту структуру, как ее филиалы, команды людей, предоставляющие разные услуги. Само понятие «клиент такого-то банка», возможно, потеряет смысл. Растущая концентрация государства в экономике, которая сейчас достигает 70%, подтверждает предположение, что финансовая система страны будет становиться все более концентрированной вокруг всего нескольких учреждений. Более того, сейчас есть суверенитет банковских систем разных стран, но развитие технологий и глобализация, скорее всего, приведет к их интеграции. Отличия новой финансовой системы от старой будут больше, чем отличия телеги, запряженной лошадью, от электромобиля. Безопасность будет расти вместе со сложностью системы, не нужно бояться этих нововведений.



источник Помните известную цитату из культового фильма «Москва слезам не верит»? О том, что через двадцать лет не будет ничего — лишь сплошное телевидение? Так вот, сейчас мы стоим на пороге новой эры финансовых услуг — через двадцать лет не будет никаких «разных банков». Будут просто финансовые услуги. И вполне может быть — обезличенные. Известные банковские бренды канут в небытие.Законопроект об удаленной идентификации, вернее проект «О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (в части развития механизмов идентификации)» был внесен в Госдуму 24 апреля 2017 года. И в ближайшее время можно ждать его принятия.Клиенты, однажды прошедшие процедуру очной идентификации, смогут обращаться в банки за более широким спектром услуг через цифровые каналыЯсно, что сам факт возможности проводить удаленную идентификацию позволит банкам и другим финансовым организациям продавать финансовые продукты и услуги тем людям, которые никогда физически не переступали порог какого-то офиса определенного банка. Человеку достаточно быть клиентом одного банка и при этом зарегистриророваться на портале «Госуслуги». С момента старта проекта банки смогут получить доступ к базе клиентов другого банка или финансовой компании и продавать свои продукты кому угодно.В приложенной к законопроекту справке говорится о том, что технология удаленной идентификации позволит физическим лицам открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять иные операции в любом банке удаленно через интернет, посредством авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (логин, пароль и СМС) и использования биометрических данных ()Проект ЕСИА внесен в Госдуму«Мы начали обсуждать удаленную идентификацию около года назад. Буквально вчера в Госдуму был внесен законопроект по удаленной идентификации, разработанный при активном участии Банка России»,— заявил директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов.Эта опция существенно изменит картину на финансовом рынке.Удаленная идентификация — ожидаемый ответ на запрос рынка с его высоким уровнем развития дистанционно-банковского обслуживания. В финансовой сфере обязательная идентификация клиента — требование закона, отмечает руководитель службы розничного кредитования банка ВТБ Лилия Фомина. Другое дело, что с развитием онлайн-взаимодействия банка и клиента стала очевидной потребность перевести идентификацию в цифровую плоскость. Клиенты, однажды прошедшие процедуру очной идентификации, смогут обращаться в банки за более широким спектром услуг через цифровые каналы. Сама по себе удаленная идентификация не подразумевает полного отсутствия очного взаимодействия с банком, здесь мяч, скорее, на стороне кредитных организаций. Если они смогут перенести свои бизнес-процессы в удаленные каналы, то у них просто не будет формального препятствия для такой работы, говорит Фомина.С граблями по широкому полю ликвидностиВсю информацию для принятия решения, включая место жительства и работы, доход, кредитную историю и прочее, банк сможет получить удаленно из независимых источниковПонятно, что банки, нуждающиеся в фондировании, смогут так предлагать любые продукты, «заточенные» на сбор средств физических лиц — а это вклады, сберегательные сертификаты и дебетовые карты — чужим клиентам, по тому же принципу, по какому сейчас работают финансовые супермаркеты. Это безопасно. А вот как быть с продажей кредитов, как применять к таким клиентам скоринг удаленно, если нет возможности запросить с них какие-то документы? Или все же банки будут проводить с клиентом дополнительную работу по проверке их благонадежности, что называется, «на земле», при визите в офис?Сейчас для клиента любого банка нет никакой проблемы в том, чтобы разместить средства в другом банке, и вопрос дистанционной идентификации здесь вторичен, считает начальник департамента маркетинга банка ТКБ Анатолий Крайников.«Я думаю, при удаленной идентификации могут хорошо работать потребительские беззалоговые кредиты. Всю информацию для принятия решения, включая место жительства и работы, доход, кредитную историю и прочее, банк сможет получить удаленно из независимых источников»,— отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах банка Елена Веревочкина. По ее словам, по запросу банка клиент может предоставить дополнительную информацию о себе. Сегодня существуют целые массивы информации, начиная от бюро кредитных историй и заканчивая соцсетями, и банки имеют возможность, как никогда ранее, составить максимально объективную оценку платежеспособности клиента и его привычек платить по долгам, добавляет Веревочкина.А вот директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев полагает, что цифровой профиль даст возможность получить дополнительные факторы, чтобы можно было провести скоринг и снизить размер риска. То есть не нужно просить у клиента никаких бумаг свыше тех, что уже оцифрованы.Для банков и других кредитных организаций работа после внедрения возможностей удаленной идентификации станет сложнееВ любом случае кредиторы найдут способы запроса дополнительных документов, да и скоринг, например у микрофинансовых организаций, достаточно облегченный, поясняет директор правового департамента группы компаний «Русмикрофинанс» Анастасия Локтионова. Для получения займа в МФО подтверждения дохода справкой 2-НДФЛ не требуется, достаточно просто указать на словах свой доход. Большинство компаний принимают решение о выдаче займов, основываясь на телефонном разговоре с клиентом и рекомендателями.Для банков и других кредитных организаций, конечно, работа после внедрения возможностей удаленной идентификации станет сложнее, уверен генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов. Он считает, что конкуренция вырастет, но полагает, что маржинальность не снизится. Ведь одновременно база потенциальных клиентов станет максимально большой по охвату: любой банк сможет донести свой продукт до клиента, если этот продукт конкурентоспособен.Волноваться ли из-за снижения лояльности клиентов банковЕсли удаленная идентификация заработает, и банки начнут предлагать свои продукты всем тем клиентам, кого сочтут достойными, то не исключено, что люди просто начнут метаться из банка в банк, выбирая новые, более комфортные для себя условия. Видят ли банки на данном этапе проблемы снижения лояльности клиентуры?У клиентов и в настоящий момент есть выбор в части условий по банковским продуктам, считает директор департамента розничных продуктов СМП-банка Алена Тузова. Изменится способ обращения банка к клиентам и скорость обработки информации. В конечном итоге в выигрыше будут те кредитные организации, которые обеспечат должный уровень облуживания клиентов и удобство бизнес-процесса при конкурентной ценовой политике.Это не означает, что клиенты не будут переходить на обслуживание в другой банк. Они будут это делать, но только в том случае, если их не устраивает обслуживающая кредитная организация«Возможность удаленной идентификация повлияет на банковский рынок, но я не жду, что эти изменения будут драматическими в ближайшее время. Банки и сейчас активно работают над повышением клиентской лояльности и стремятся сделать так, чтобы цена перехода в другой банк повысилась, имея в виду возможность потерять накопленные льготы, баллы, и так далее»,— полагает Анатолий Крайников.«Банки сегодня создают программы лояльности, которые удерживают клиентов, даже несмотря на более выгодные условия по некоторым продуктам у конкурентов»,— соглашается с Крайниковым Елена Веревочкина. Но это не означает, что клиенты не будут переходить на обслуживание в другой банк. Они будут это делать, но только в том случае, если их не устраивает обслуживающая кредитная организация. Но в конечном итоге клиенты выиграют, так как банки будут повышать конкурентоспособность, улучшая сервисы и предлагая все больше преференций своим лояльным клиентам.При обсуждении отмены мобильного рабства был аналогичный разговор о том, что клиенты будут метаться, говорит Благирев. Но по факту банк «Открытие» видит обратную ситуацию. «Тем не менее, безусловно, проблемы возникнут у тех банков, которые не работают с программой лояльности для своих клиентов»,— рассуждает эксперт.«После того как удаленная идентификация станет нормой в банковском бизнесе, изменится контроль клиентов за количеством своих счетов, позволит отслеживать балансы в одном месте, что позволит не держать в одном устройстве кучу приложений для контроля своих финансов»,— добавляет Анастасия Локтионова.Поможет ли удаленная идентификация отказаться от офисов и сократить штат продажников?«Сокращение отделений при росте оборотов бизнеса — сегодняшний тренд финансового рынка»,— говорит Лилия Фомина.«Удаленная идентификация изменит расклад сил в удаленных регионах страны, где один офис банка приходится на несколько сот квадратных километров. Население этих районов получит доступ к полному спектру современных банковских услуг, что позитивно скажется на качестве их жизни»,— считает Крайников.«Банкам с традиционной моделью обслуживания клиентов удаленная идентификация вряд ли позволит тотально отказаться от развития сети, однако максимально ее оптимизировать однозначно поможет»,— думает Алена Тузова. От такой формы взаимодействия выиграют обе стороны.Могут ли после внедрения удаленной идентификации возникнуть новые услуги?«На период работы пилотного проекта никаких новых слуг для клиентов в банках возникнуть не может»,— полагает Алексей Благирев. Ведь речь идет о предоставлении существующих стандартных банковских продуктов, таких как открытие счета, размещение депозита, получение кредита и так далее. Но в будущем возможно использовать, например, новые методы проведения платежей с подтверждением платежа через биометрию.Даже с появлением нового механизма удаленной идентификации останется значимая часть клиентов, которые по-прежнему будут предпочитать традиционный способ обращения через отделение банкаУдаленная идентификация резко расширяет возможности физических лиц. «Помимо доступа к базе государственных услуг клиент сможет удаленно получить солидный набор услуг, причем сделать это в любом банке на территории страны»,— отмечает Елена Веревочкина. Для этого будет достаточно со своего гаджета зайти на сайт любой кредитной организации (совсем не обязательно того банка, где была пройдена первичная идентификация) и выбрать нужную услугу, после чего клиент будет переадресован на страницу портала госуслуг.«Однако не стоит забывать, что даже с появлением нового механизма удаленной идентификации останется значимая часть клиентов, которые по-прежнему будут предпочитать традиционный способ обращения через отделение банка»,— отмечает Алена Тузова«Удаленная идентификация будет способствовать сокращению сети в тех банках, которые специализируются на массовых розничных продуктах, таких как карты или вклады»,— полагает Крайников. Но в любом случае остаются продукты и услуги тяжелой розницы, прежде всего ипотека, которые подразумевают личный визит клиента в банк для получения консультации, добавляет он.Как изменится реклама банков и иных финансовых организаций в целях привлечения клиентуры?«Большая часть продвижения финансовых услуг сосредоточится в электронных каналах, на госплощадках, в профессиональных сообществах, а также будет реализована посредством персонализированных обращений к клиентам»,— полагает Алена Тузова.Елена Веревочкина отмечает, что сейчас довольно сложно сказать, как будет вести себя рынок банковской рекламы. Очевидно, что все больше и больше будут развиваться каналы электронной рекламы в уместном контенте, позволяющие прямо онлайн сделать покупку продукта или совершить какое-либо действие. «Скорее всего, со временем традиционная наружная реклама или реклама в печатных СМИ будет использоваться все меньше»,— думает она.«Очень хороший вопрос: как изменится реклама? — смеется Алексей Благирев.— Очевидно, что борьба за клиента усилится. Возможно, будут использоваться новые инструменты для продажи обслуживания в том или ином банке–.Мир изменится до неузнаваемостиВместо сети мелких банков будет вообще некая единая финансовая структура, объединенная по сети, без возможности для гражданина выбирать, пользоваться ей, или нет,— другой просто не будетРазвитие технологий предсказывать сложно: чтобы понять, насколько сложно, вспомним сеть Интернет в самом начале ее существования — тогда никто не мог предположить, какую роль эта новая сеть начнет играть через 30 лет. Она казалась просто одним из тысяч странных изобретений.Поэтому если попытаться угадать, что будет через 30 лет с банковской отраслью в виду развития удаленной идентификации, то можно предположить следующее: сами понятия «коммерческий банк», «государственный банк» перестанут иметь значение, считает генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов.Он предполагает, что вместо сети мелких банков будет вообще некая единая финансовая структура, объединенная по сети, без возможности для гражданина выбирать, пользоваться ей, или нет,— другой просто не будет. Как не будет и наличных денег, с которыми сейчас идет активная борьба во всех развитых странах. Коммерческие организации будут интегрированы в эту структуру, как ее филиалы, команды людей, предоставляющие разные услуги. Само понятие «клиент такого-то банка», возможно, потеряет смысл. Растущая концентрация государства в экономике, которая сейчас достигает 70%, подтверждает предположение, что финансовая система страны будет становиться все более концентрированной вокруг всего нескольких учреждений. Более того, сейчас есть суверенитет банковских систем разных стран, но развитие технологий и глобализация, скорее всего, приведет к их интеграции. Отличия новой финансовой системы от старой будут больше, чем отличия телеги, запряженной лошадью, от электромобиля. Безопасность будет расти вместе со сложностью системы, не нужно бояться этих нововведений.

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