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Старый Сегодня, 16:29
#1
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Биткоин по-деревенски


Подмосковный фермер смог привлечь полмиллиона долларов с помощью собственной криптовалюты.

Бизнесмен Михаил Шляпников известен по скандалу с деньгами под названием колионы и их последующим судебным запретом. Теперь фермер перевел колионы в криптовалюту. Инвесторами проекта стали сто человек. Кому выгодно вложить в киберколионы и на что пойдут деньги, выяснял Алексей Соколов.

История фермера Михаила Шляпникова из деревни Колионово прогремела на всю Россию в 2015 году. Жители страны наблюдали борьбу бизнесмена с государственной машиной. Шляпников запустил в деревне собственные деньги — колионы. Ими жители расплачивались между собой. Сам фермер привязал курс колиона к продуктам, которые производят местные жители: 1 колион — 50 руб.

Россияне — каждый второй с раскулаченными родственниками — затаив дыхание, наблюдали, как отечественный беспристрастный суд запретил Шляпникову выпуск колионов, потому что они представляют «угрозу для единства платежной системы России». Находчивый фермер не растерялся. Уже в декабре прошлого года он снова появляется в новостях: Шляпников наладил продажу елок за биткоины, а после решил перевести в криптовалюту колионы.

Инвесторовали в проект всего 100 человек, но вложили они 400 биткоинов, а это по нынешнему курсу — полмиллиона долларов. Киберколионы позволят избежать кредитов, а покупатель валюты получит вполне осязаемый результат, заявил Шляпников: «Мы рассматриваем эти инвестиционные средства как тестирование альтернативы банковскому кредиту. Очевидно, что условия намного приятнее, перспективнее, результативнее, чем эти кабальные банковские кредиты. Инвестиции пойдут, в первую очередь, в производство сельхозпродукции, то есть в реальный сектор экономики, про что так много говорят. Основной инвестиционный интерес — это рост стоимости самого колиона. Второе — там предусмотрена программа лояльности, при определенных условиях будет получаться скидка на нашу продукцию».

При этом фермер Шляпников рассматривает свой проект и как подарок властям. Реальная интеграция криптовалюты в производство поможет отточить законодательство на конкретном примере, считает бизнесмен.

Киберколионы — показатель того, что в России начинают появляться первые визионеры экономики нового типа, считает блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов: «Такие проекты очень знаковые, потому что у нас начинают либо привлекать средства, либо реализовывать свою прибыль в форме криптовалют. Это отличный пример экономики нового типа, когда люди могут извлекать прибыль из своих собственных активов, которые они раньше даже не предполагали реализовывать, распределять именно между заинтересованными людьми».

Проект действительно может быть интересен энтузиастам, но его инвестиционная привлекательность сомнительна, полагает управляющий партнер Dream Team Investments Александр Бутманов: «Дать в долг русскому фермеру — это модно, патриотично, классно и технологично. Но точно так же вы можете положить деньги в украинские банки, там огромная ставка. И если все будет хорошо, вы сможете эти фермерские продукты купить уже без скидок. То есть это просто риск, но в данном случае упакованный в замечательную маркетинговую оболочку, способ выделиться».

Несмотря на судебный запрет колионов бумажных, Шляпников не ждет негативной реакции на колион криптовалютный. В интервью «Коммерсантъ FM» фермер отметил, что власти «настроены либерально». О запуске собственной криптовалюты Шляпников объявил 1 апреля. По его словам, полученные средства помогут развить хозяйство — пока это 100 га земли, на которых фермер выращивает овощи и разводит домашнюю птицу.

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Старый Сегодня, 16:33
#2
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.11.2016
Сообщений: 98
Благодарностей: 16
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Re: Биткоин по-деревенски
Я сначала подумал, что он мошенник, а на деле собирает деньги для фермерства, так?
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