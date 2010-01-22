Для начала хватит. Где стажёрам платят по 500 тысяч в месяц?

Рекрутинговая компания Glassdoor составила рейтинг компаний, предлагающих самые высокие оклады новичкам, только проходящим обучение.
Facebook возглавил рейтинг американских компаний с самыми высокими зарплатами в период стажировки. Исследование опубликовала рекрутинговая компания Glassdoor. Оказалось, что стажерский оклад в компании равен полумиллиону рублей. Таким образом, на годовую зарплату можно купить квартиру в Москве.
В топ-10 самых высокооплачиваемых стажировок в США по версии Glassdoor попали почти исключительно IT-компании. Список второй год возглавляет Facebook. В отзывах стажеры отмечают не только высокий средний оклад — 8 тысяч долларов — но и неденежные бонусы: бесплатная еда, жилье, корпоративный транспорт и развлечения за счет компании.
Второе место занял Microsoft: там стажерам платят 7 тысяч долларов в месяц.
Третья строчка досталась ExxonMobil, предлагающей оклад на 500 долларов меньше.
Также в десятку компаний с самыми высокооплачиваемыми стажировками попали провайдер сервиса для взаимоотношений с клиентами Salesforce, онлайн-ритейлер Amazon, производитель легендарных смартфонов Apple, медиакорпорация Bloomberg, сервис отзывов Yelp, технологический гигант Yahoo! и «дочка» Dell Technologies компания VMware.
Google чуть-чуть не дотянул до первой десятки: IT-гигант оказался на 11-м месте. Во всех этих компаниях стажеры получают более 6 тысяч долларов в месяц — около 350 тысяч рублей.
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