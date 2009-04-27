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Майская переоценка: каким будет курс евро после выборов во Франции

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Майская переоценка: каким будет курс евро после выборов во Франции
В мае на динамику евро могут повлиять результаты второго тура президентских выборов во Франции, а также итоги заседания Федрезерва США. Каким будет курс европейской валюты в конце месяца?


По мнению восьми из десяти опрошенных РБК финансистов, в этом месяце динамика курса евро будет зависеть главным образом от результатов президентских выборов во Франции, второй тур которых состоится 7 мая. За президентское кресло поборются центрист Эмманюэль Макрон и глава «Национального фронта» Марин Ле Пен. «Ле Пен выступает за выход Франции из состава Евросоюза, Макрон против этого», — рассказывает аналитик Абсолют Банка Егор Мусатов. Пока рейтинги свидетельствуют о том, что у кандидата-центриста больше шансов победить в президентской гонке. По данным опроса, проведенного 26–27 апреля, 59% респондентов поддерживают кандидатуру Макрона, тогда как за Ле Пен готовы проголосовать 41% избирателей, передает Reuters.

«Победа Макрона способна укрепить евро», — считает аналитик EXANTE Антон Иоспа. Однако неожиданной победы Ле Пен эксперты также не исключают. «Если победителем станет не проевропейский кандидат, то евро может оказаться под существенным давлением», — комментирует эксперт финансовой группы БКС Иван Копейкин. По оценкам замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталии Шиловой, в случае неожиданной победы Ле Пен европейская валюта может показать резкое ослабление на 5–7%.

Второй значимый фактор, на который обратили внимание семь из десяти опрошенных экспертов, — это заседание Федрезерва США, которое пройдет в среду, 3 мая. Финансисты считают, что на этот раз американский регулятор оставит процентную ставку без изменений. Однако, по мнению главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, ФРС может ужесточить риторику по дальнейшей монетарной политике. «Это может стать дополнительным фактором ослабления евро по отношению к доллару», — поясняет финансист.

С учетом этих и прочих факторов участники опроса РБК предполагают, что к закрытию биржи в последний рабочий день месяца, 31 мая, евро немного окрепнет. Консенсус-прогноз — 62,7 руб. за евро. Месяц назад финансисты предсказывали курс евро на уровне 61 руб. за евро и ошиблись: 28 апреля на закрытии торгов в 19:00 мск он стоил 62,1 руб.​

Евро на месяц
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Участники опроса
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Метки
валюта, новости, опрос, прогноз, финансы
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