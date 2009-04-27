В России появится новый крупный агрегатор такси

Два крупных такси-агрегатора RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) объединились и привлекли дополнительное финансирование UFG Private Equity. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Fasten и партнера UFG Private Equity Артура Акопьяна. Компании планируют увеличить число обслуживаемых заказов почти на 25%, до 1,5 млн в день.
В рамках соглашения была создана единая акционерная структура, под началом которой были объединены штаты двух компаний, технологии и программные комплексы. Собственного таксопарка у новообразованной компании не будет, количество подключенных к сервису автомобилей не раскрывается.
По словам Артура Акопьяна, они вложили в проект меньше $100 млн, сейчас планируется новый раунд акционерного финансирования на сумму до $200 млн. «Деньги потребуются объединенной компании на выход в новые города, продолжение консолидации рынка, инвестиции в совершенствование мобильного приложения, маркетинг и субсидии водителям»,— заявил господин Акопьян.
Он не исключил, что какую-то часть средств направят на развитие в странах СНГ, но подчеркнул, что в первую очередь компания ориентирована на российский рынок. «Мы понимаем, что российский рынок проходит масштабную консолидацию, в конечном счете останется 2-3 крупных игрока. Мы видим себя одним из этих игроков»,— объяснил Артур Акопьян.
Представитель Fasten отметил, что новый агрегатор планирует войти в мировой топ-5 по количеству заказов в сутки среди приложений для поездок по требованию. К подобным сервисам относятся также BlaBlaСar и Uber. По словам представителя Fasten, крупнейшими по этому показателю в мире являются сервисы Didi (Китай), Uber (США), Ola (Индия) и GrabTaxi (Сингапур).
Как ранее стало известно «Ъ», JP Morgan получил мандат на привлечение $150-200 млн в одного из крупнейших игроков на рынке онлайн-сервисов по вызову машин «Яндекс.Такси». Исходя из оценки «Яндекс.Такси» в $1,2 млрд, инвесторам может быть продано 12,5-16,7% компании. В качестве потенциальных участников сделки рассматриваются как финансовые институты, включая Сбербанк, ВТБ и РФПИ, так и профильные инвесторы и автопроизводители.
Источник