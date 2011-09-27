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Twilio сообщила о доходе в $87,4 млн, но стоимость акций продолжает падать

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Twilio сообщила о доходе в $87,4 млн, но стоимость акций продолжает падать

Компания Twilio опубликовала отчетность за первый квартал 2017 года. За указанный период был получен доход в размере $87,4 млн, что на 47% больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, чистый убыток на каждую акцию, составляет $0,04.

Аналитики Wall Street предсказывали доход в $83,6 млн и чистый убыток на каждую акцию в размере 6 центов.

Акции компании показали снижение стоимости на 1,34% при закрытии рынка, цена достигла отметки в $33,93. После закрытия торгов акции Twilio резко упали более чем на 27%, причиной стало недоверие инвесторов к руководству компании, которое объявило о снижении своей оценки потенциальных доходов с $364-$372 млн, до $356-$362. Это привело и к увеличению чистого убытка на акцию с $0,19-$0,15, до $0,3-$0,27.

Облачная телекоммуникационная компания продолжает набирать число подписчиков. По состоянию на 31 марта 2017 года, число аккаунтов увеличилось до 40696, что на 42% больше чем в прошлом году.

По словам исполнительного директора Twilio Джеффа Лоусона, компания расширяет число предоставляемых услуг и внедряет все больше инновационных продуктов, что позволяет получать лояльных клиентов со всего мира. Все это отображается в росте ключевых цифр по увеличению числа клиентов на 42% и доходу на 62%.

Среди основных достижений прошедшего года, Twilio считает привлечение нового операционного директора Джорджа Ху, бывшего руководителя Salesforce. Кроме этого, компании удалось заключить партнерское соглашение с Amazon Web Services.


Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
акции, доход, отчетность
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