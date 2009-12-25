Дубай запускает цифровую валюту с золотым обеспечением

OneGram, исламская финтех-компания, заключила соглашение с GoldGuard, которая строит золотохранилища в беспошлинной зоне Дубайского аэропорта, с целью создания цифровой валюты, обеспеченной золотыми резервами.
Каждый токен блокчейна будет являться репрезентацией и соответствовать одному грамму золота. В штате компании OneGram трудятся советники по Шариату, которые следят за соблюдением исламских финансовых обычаев при реализации деятельности компании.
Исламский финансовый сектор ответственен за 1% мирового ВВП и демонстрирует стабильный рост на 20% в год. В мире проживает более 2 миллиардов мусульман и OneGram рассчитывает обеспечить для них удобный способ хранения золота в цифровом виде, соответствующий законам Шариата.
Общий объем токенов OneGramCoin, 12 400 786 будет привязан к актуальной цене золота и распродан в ходе краудсейла, в ходе которого планируется привлечь 555 910 372 $. Основатели обеих компаний при участии наследного принца Дубая Ибрагима Мухаммеда провели пресс-конференцию 2 мая, кв ходе которой был официально представлен новый проект.
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