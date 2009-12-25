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Дубай запускает цифровую валюту с золотым обеспечением

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Старый Сегодня, 14:49
#1
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Имя: Владимир
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Дубай запускает цифровую валюту с золотым обеспечением

OneGram, исламская финтех-компания, заключила соглашение с GoldGuard, которая строит золотохранилища в беспошлинной зоне Дубайского аэропорта, с целью создания цифровой валюты, обеспеченной золотыми резервами.

Каждый токен блокчейна будет являться репрезентацией и соответствовать одному грамму золота. В штате компании OneGram трудятся советники по Шариату, которые следят за соблюдением исламских финансовых обычаев при реализации деятельности компании.

Исламский финансовый сектор ответственен за 1% мирового ВВП и демонстрирует стабильный рост на 20% в год. В мире проживает более 2 миллиардов мусульман и OneGram рассчитывает обеспечить для них удобный способ хранения золота в цифровом виде, соответствующий законам Шариата.

Общий объем токенов OneGramCoin, 12 400 786 будет привязан к актуальной цене золота и распродан в ходе краудсейла, в ходе которого планируется привлечь 555 910 372 $. Основатели обеих компаний при участии наследного принца Дубая Ибрагима Мухаммеда провели пресс-конференцию 2 мая, кв ходе которой был официально представлен новый проект.

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pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 15:17
#2
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Re: Дубай запускает цифровую валюту с золотым обеспечением
Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
Каждый токен блокчейна будет являться репрезентацией и соответствовать одному грамму золота.
А смысл, не проще ли сразу купить золото. А дальнейший рост за счет чего будет если она привязана к золоту.
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axiomist на форуме  
Старый Сегодня, 15:23
#3
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,042
Благодарностей: 8,773
УГ: 4
КП: 0.148
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Дубай запускает цифровую валюту с золотым обеспечением
Цитата:
Сообщение от axiomist Посмотреть сообщение
А смысл, не проще ли сразу купить золото. А дальнейший рост за счет чего будет если она привязана к золоту.
Видимо у них много золота, теперь хочется погреть руки на крипте.
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pilot10 на форуме  
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