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В Совфеде РФ хотят серьезно взяться за самозанятых и лишать их полноценной пенсии

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#1
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В Совфеде РФ хотят серьезно взяться за самозанятых и лишать их полноценной пенсии


Интернет-издание Лента.ру публикует слова председателя комитета СФ РФ по социальной политике г-на Рязанского, который заявил, что до конца 2017 года будут приняты поправки в законы РФ, которые будут "стимулировать" самозанятых граждан самим приходить в налоговые инспекции по всей стране и оформлять там патенты на свою деятельность. Кстати, средняя стоимость такого патента составляет сейчас 20 000 рублей. Причем это будет касаться всех, кто бы чем не занимался, а иначе таким гражданам будет "как бы не видать" полноценной пенсии и человеку придётся ждать до 65 лет, когда государство будет платить ему минимальную пенсию по старости (сейчас в среднем это где-то 7000 рублей).

Кроме всего прочего, совфедовцы еще хотят и запретить не оформившим отношения с государством самозанятым выезд заграницу. По сведениям Росстата таких самозанятых у нас в стране уже почти 25 млн человек (правда Минтруд "урезает" эту цифру в 2 раза, но всё равно - даже и это население целой Москвы), поэтому практически каждый 3-й трудоспособный у нас скоро может стать невыездным.

Правда, в оказании экстренной медицинской помощи самозанятым государство теперь вроде как не отказывает, но будущее остальных медуслуг для этой категории граждан пока тоже полностью не очерчено и прояснено. Народные избранники видно напряженно думают над этим - может скоро озвучат нам результат этих "дум".

Г-н Рязанский также напомнил про 3 условия, которые надо выполнить, чтобы в преклонных годах начать получать полноценную пенсию, а именно: во-первых, по состоянию на текущий год надо иметь рабочий стаж в объеме 8 лет минимум (дальше, с годами, количество лет по стажу будет только расти), во-вторых, возраст - сейчас это пока 60 лет, дальше также возраст выхода на пенсию будет возрастать и в-третьих, заработанные вами баллы - и сейчас для оформления пенсии нужно иметь 11 баллов и дальше также надо будет иметь больше баллов, а иначе только минималка - и давай, досвидания.

Конечно, высказывания таких деятелей как г-н Рязанцев касаются пока теории, а не практики и как оно будет на самом деле, то это действительно надо дождаться конца года и посмотреть. Но настрой серьезный и депутаты Совфеда не намерены отступать, в отличие от депутатов той же Думы, которым почему-то эти вопросы не доверили решать - видимо с Совфедом сделать это будет намного проще.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5909abfe3d1aa
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