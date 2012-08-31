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Японская биржа bitFlyer вновь вышла в лидеры по объемам торгов

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Японская биржа bitFlyer вновь вышла в лидеры по объемам торгов
Криптобиржа bitFlyer снова стала мировым лидером по объему торгов цифровой валютой. Ранее долгое время первую позицию занимала американская биржа Poloniex.

Согласно данным сервиса coinhills, топ-7 ведущих криптовалютных бирж выглядит следующим образом:


Как видно из данных рейтинга ведущих бирж, bitFlyer занимает почти 20% рынка, а ее суточный объем торгов составляет 165,5 тыс BTC (примерно $240 млн по текущему курсу биткоина). Примечательно, что на японской бирже торгуются всего две валютные пары: BTC/JPY и ETH/BTC.

Криптовалюты в Японии стремительно набирают популярность. Во многом этому способствует новый закон, признающий биткоин и другие криптовалюты законным средством оплаты. Вскоре после принятия этого документа цифровые валюты начала принимать крупная японская сеть магазинов электроники Bic Camera.

Напомним, в январе 2017 года, на фоне падения торгов в Китае bitFlyer возглавила рейтинг криптовалютных бирж.

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