Японская биржа bitFlyer вновь вышла в лидеры по объемам торгов

Криптобиржа bitFlyer снова стала мировым лидером по объему торгов цифровой валютой. Ранее долгое время первую позицию занимала американская биржа Poloniex.
Согласно данным сервиса coinhills, топ-7 ведущих криптовалютных бирж выглядит следующим образом:
Как видно из данных рейтинга ведущих бирж, bitFlyer занимает почти 20% рынка, а ее суточный объем торгов составляет 165,5 тыс BTC (примерно $240 млн по текущему курсу биткоина). Примечательно, что на японской бирже торгуются всего две валютные пары: BTC/JPY и ETH/BTC.
Криптовалюты в Японии стремительно набирают популярность. Во многом этому способствует новый закон, признающий биткоин и другие криптовалюты законным средством оплаты. Вскоре после принятия этого документа цифровые валюты начала принимать крупная японская сеть магазинов электроники Bic Camera.
Напомним, в январе 2017 года, на фоне падения торгов в Китае bitFlyer возглавила рейтинг криптовалютных бирж.