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Стартап Yieldify по увеличению конверсий сайтов привлек 6 миллионов долларов

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Стартап Yieldify по увеличению конверсий сайтов привлек 6 миллионов долларов


Чем сложнее и насыщенней становится интернет контент, чем больше появляется разных сайтов и компаний, предлагающих различные услуги, тем более востребованы становятся стартапы, предлагающие маркетинговые решения по привлечению к сайту внимания потенциальных потребителей.

Сегодня, стартап Yieldify, компания, базирующаяся в Лондоне, и разрабатывающая инструменты для увеличения конверсии сайтов через проведение маркетинговых кампаний по электронной почте, объявила о привлечении 6 миллионов долларов, которые ей необходимы для продолжения разработки своей продукции. В то же время, у компании появился новый председатель, John Giuliani, ветеран индустрии, который недавно продал свою компанию за 2,3 миллиарда долларов.

John Giuliani также является одним из соинвесторов, наряду с Binomial Ventures, где один из партнеров, Константин Стискин, ранее уже вкладывал круглые суммы в стартап Yieldify. Также в этом раунде инвестирования вложились в стартап Yieldify учредитель New Look Tom Singh и предыдущие инвесторы Hoxton Ventures и Data Point Capital, партнером которого является John Giuliani.



В 2015 году стартап Yieldify привлек 11,5 миллионов долларов от Softbank Capital и Google Ventures Europ. Другими инвесторами были Robin Klein через компанию Index Ventures.

У самой Yieldify, между тем были проблемы. Конкурент из США, Bounce Exchange, подал в суд на компанию за нарушение прав IP. Yieldify отбивались и в конце концов обе компании достигли соглашения. В то же время, Yieldify была вынуждена уволить 10% сотрудников. Сейчас их 120 человек.

Теперь все это позади, Yieldify возвращается к работе. Средний ежегодный прирост бизнеса 174% за последние четыре года, и в настоящее время компания насчитывает около 500 клиентов, крупных и средних предприятий, которые владеют торговыми марками, такими как CVS, French Connection и Domino’s.



Yieldify сегодня предлагает широкий спектр продуктов, которые позволяют отслеживать посетителей сайтов и приложений и получать их электронные адреса через списки, адресные сообщения, которые они использовали для получения скидок и других специальных предложений, основанных на том, что клиенты приобрели или проявили к этому интерес. Совсем недавно, в феврале этого года была запущена новая Платформа отслеживания для создания, измерения и анализа рекламных кампаний.

Свою основную целевую задачу Yieldify описывает как сбор “максимально возможных данных” в базу которых входит 4,7 миллиардов взаимодействий с клиентами и использование этой информации, чтобы проанализировать их поведение в режиме реального времени.

Что касается других каналов, одной из областей, где Yieldify еще не охватила потенциальную аудиторию, являются социальные сети. Facebook сейчас одна из самых больших рекламных и маркетинговых платформ в мире, и с социальные сети сегодня часто являются единственным местом, где предприниматели собираются для того, чтобы продвинуть свое имя и изучить новые бизнес идеи. Это очень очевидный пробел, который Yieldify будет стараться заполнить.

На данный момент общее финансирование Yieldify составляет около 20 миллионов долларов. Сейчас компания оценивается в 70 миллионов долларов.

Председатель компании John Giuliani базируется в Лас-Вегасе, штат Невада, в то время как штаб квартира Yieldify расположена в Лондоне (с офисами в Нью-Йорке и Сиднее, Австралия).

Специально для mmgp.ri
Переведено по материалам
https://techcrunch.com/2017/05/03/yi...i-as-chairman/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5909ae0ab8b0c
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