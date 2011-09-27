Etsy уволила генерального директора Чада Дикерсона и стоимость акций упала на 14%

Долгое время Чад Дикерсон был генеральным директором Etsy, но с сегодняшнего дня это изменится. Совет директоров Etsy принял решение о смене руководителя и выдвижение на пост нового CEO Джоша Сильвермана, который займет свое кресло уже с сегодняшнего дня.
Дикерсон занимал пост генерального директора Etsy с 2011 года. До должности генерального директора, он занимал в компнаии пост технического директора. Самой первой важною должностью, которую занимал Чад, стала работа в Yahoo.
Помимо увольнения, Дикерсон еще теряет кресло в совете директоров. Его место теперь займет инвестор из Нью-Йорка Фред Вилсон.
В своем пресс-релизе с отчетом за первый квартал 2017 года, Дикерсон сказал:"Совет решил, что настало время найти нового руководителя, чтобы Etsy продолжила свой рост, и я поддерживаю это решение. ... Я больше чем уверен, что под руководством Джоша, Etsy продолжит расти и развиваться, особенно в долгосрочной перспективе. Я желаю больших успехов компании и сообществу, и с нетерпением ожидаю, что международное сообщество продавцов, поддержит такие изменения в компании".
Несмотря на столь положительный отзыв о новом руководители, инвесторы подошли к вопросу более скептически и после закрытия рынка и оглашения новости, акции компании упали в цене более чем на 14%.
Перевод специально для MMGP.ru