Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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zooo.cc - рефбек 150%

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Старый Сегодня, 13:40
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2010
Сообщений: 229
Благодарностей: 121
УГ: 0
КП: 0.000
zooo.cc - рефбек 150%

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Предлагаю рефбек 150% (12% от депозита) на первый вклад не зависимо от его размера и 75% (6% от депозита) на все последующие вклады без ограничений по количеству.


Для получения рефбека в 150% Вам необходимо:

1. Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке или запросить в личке.

Важно чтобы пригласитель был указан - Flite, если указан другой логин, то почистите куки(cookies) в браузере.

2. Сделать вклад. После вклада заказываете рефбек в теме или по почте - flite@ ukr.net в течении 24 часов.
Выплаты рефбека производятся на ваш кошелек в течении 24 часов после запроса(обычно гораздо быстрее), при условии получения реферальных из проекта.

3. Отписаться в этой теме о получении рефбека для дальнейшего сотрудничества
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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