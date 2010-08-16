zooo.cc - рефбек 150%

Zooo Proprietary Limited
Предлагаю рефбек 150% (12% от депозита) на первый вклад не зависимо от его размера и 75% (6% от депозита) на все последующие вклады без ограничений по количеству.
Для получения рефбека в 150% Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке
или запросить в личке.
Важно
чтобы пригласитель был указан - Flite
, если указан другой логин, то почистите куки(cookies) в браузере.
2. Сделать вклад. После вклада заказываете рефбек в теме или по почте - flite@ ukr.net в течении 24 часов
.
Выплаты рефбека производятся на ваш кошелек в течении 24 часов после запроса(обычно гораздо быстрее), при условии получения реферальных из проекта.
3. Отписаться в этой теме о получении рефбека для дальнейшего сотрудничества