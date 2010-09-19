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Стартап Bonsai привлек $7,6 млн, чтобы помочь компаниям создавать свой собственный AI

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Стартап Bonsai привлек $7,6 млн, чтобы помочь компаниям создавать свой собственный AI


AI-стартап Bonsai привлек $7,6 млн. для развития своей платформы, которая максимально упрощает работу с библиотекой машинного обучения с открытым исходным кодом Tensorflow, чтобы помочь компаниям создавать собственные модели искусственного интеллекта и активно внедрять AI в свой бизнес.

Кроме того, Bonsai сегодня объявил о запуске программы раннего доступа для создания и развертывания моделей искусственного интеллекта на основе платформы Bonsai. Платформа будет ориентирована на системы искусственного интеллекта в такой сфере, как робототехника, в которой будет активно использоваться AI для максимального повышения эффективности промышленного производства. Одним из первых пользователей данной платформы станет компания Siemens.



Текущий инвестиционный раунд, объемом в $7,6 млн., возглавили Microsoft Ventures и NEA. Кроме того, в данном финансировании также участвовали и такие известные компании, как Samsung, Siemens и ABB Technology Ventures.

”Microsoft стремится к максимальной демократизации искусственного интеллекта для всех – Bonsai полностью соответствует этому видению, абстрагируясь от сложности задач машинного обучения и позволяя разработчикам и предприятиям более эффективно создавать высокоинтеллектуальные продукты“, – сообщил вице-президент Microsoft Ventures Награй Кашьяп во время своего интервью изданию VentureBeat. ”Их видение и направление деятельности делают Bonsai отличным дополнением к нашему AI-фонду. У Bonsai имеется превосходная технология и профессиональная команда, которые способствуют позитивным изменениям в обществе и бизнесе, помогая людям и машинам эффективно совместно работать“.


Венчурный фонд Microsoft AI Fund начал свою работу в декабре прошлого года со своего первого инвестирования в Монреальский проект Element AI.

Кроме того, Microsoft AI Fund возглавил раунд финансирования в размере $3,5 млн. в новостной стартап Agolo. Базирующаяся в Нью-Йорке компания Agolo использует искусственный интеллект для подведения итогов новостей для крупных медийных компаний на Facebook, а также для Alexa от Amazon.

Стартап Bonsai был создан в 2014 году Марком Хаммондом и Кином Брауном. На сегодняшний день компания из Беркли (штат Калифорния) привлекла в общей сложности $13,6 млн. инвестиций. В этом году Bonsai была включена в список CB Insight AI 100 – лучших AI-компаний для бизнеса.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/02/b...-their-own-ai/

https://text.ru/antiplagiat/590997539142c
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