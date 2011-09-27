FleetCor купит Cambridge Global Payments за $675 млн

После серии негативных отчетов Citron Research про FleetCor Technologies, компания выпускающая топливные карты и предоставляющая услуги и продукты для оплаты рабочей силы, опубликовала позитивный отчет о получении дохода, который на 25% выше суммы ожидания. С учитывать комиссионные, то рост дохода достигает 29%. Транзакции на территории Северной Америки, выросли на 9% до $474 млрд. Бизнес по продаже топливных карт показал рост в 8%, что позволило достичь дохода в $114 млн.
Столь успешное завершение финансового квартала, помогло инвесторам заработать $1,96 на акцию, что выше предварительных показателей Уолл-стрит на $0,09. Если делать пересчет на сумму дохода, то он составил $520 млн - это на $5 млн больше, чем предсказывали аналитики. Рост органического прироста дохода - 10%.
По словам представителей, общая потенциальная прибыль на акцию по итогам фискального года составит $8,21-$8,41, что оправдывает предварительную оценку экспертов в $8,24. Кроме того, ожидается, что выручка компании составит $2,17-$2,24 млрд.
В завершения своего отчета, компания сообщила, что выкупит международную платежную B2B компанию Cambridge Global Payments за $675 млн. Согласно финансовым отчетам Cambridge Global Payments обрабатывает платежей на сумму в $20 млрд в год.
Перевод специально для MMGP.ru