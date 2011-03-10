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Анализ сделок управляющих - брокер ICE FX

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"Невозможное возможно" - авторский блог по форекс-тематике пользователя Тимон
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ICE FX - Абсолютная прозрачность
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Старый Сегодня, 12:36
#1
спекулянт
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Анализ сделок управляющих - брокер ICE FX
Вся информация о управляющих и сотрудниках компании максимально прозрачна и доступна на сайте компании ICE FX.

Инвестиционный брокер ICE FX это не только возможность торговать самому, но и оптимально выгодное инвестирование в готовые инвестиционные портфели (индексы), составленные из управляющих, прошедших отбор. Новичкам нет необходимости составлять портфель самостоятельно - достаточно инвестировать в один из индексов. При желании возможно составлять портфель самостоятельно из большого количества счетов и семейств мульти-копий одного счета.

Плюсы для инвесторов:
  • В Индекс могут входить только счета, управляемые штатными Трейдерами, которые соответствуют ряду требований и одобрены Администрацией Компании.
  • Все счета в пределах одного Индекса стандартизуются под единые возможные максимальные потери за неделю.
  • Все счета в пределах одного Индекса формируются из счетов с одинаковым мультипликатором объемов (постфиксом).
  • Используется система риск-менеджмента, призванная повысить безопасность Инвестора при работе с Индексами. Включает стандартизацию всех счетов, входящих в Индексы, по максимальным потерям за неделю, ограничение максимального кредитного плеча и дополнительный контроль деятельности Управляющего со стороны системы и сотрудников Компании.
  • Устанавливается дополнительное ограничение максимальных потерь за неделю ко всему Индексу в целом.
  • Все Управляющие, входящие в Индексы, обязаны подключить счет к какому-либо внешнему мониторингу с максимальной частотой обновления данных и с определенной периодичностью предоставлять пароль Инвестора VIP-клиентам Компании.
  • При инвестировании в Индекс, нет более необходимости инвестирования в каждого Управляющего по отдельности. Средства инвестируются в Индекс и автоматически распределяются в заданных пропорциях между Управляющими, входящими в его состав

Тема предназначена для выборочного анализа сделок управляющих, более детально ознакомиться с работой управляющих можно в официальном разделе Рейтинга Управляемых счетов ICE FX
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Последний раз редактировалось Тимон; Сегодня в 12:58.
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Метки
брокер, инвестирование, форекс
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