Самоубийцы разоряют Япониюю

Каждый день около 60 японцев кончают жизнь самоубийством. Среди самых популярных причин — проблемы на работе и в семье. Ежегодный ущерб Японии от самоубийц — более $4 млрд.
Согласно данным World Health Observatory, Япония входит в тройку стран – лидеров по числу граждан, заканчивающих жизнь самоубийством. Больше случаев сведения счетов с жизнью зафиксировано лишь в Финляндии и Южной Корее.
Стоит отметить, что количество суицидов в Стране восходящего солнца постепенно снижается. Так, в 1997 году этот показатель резко увеличился — с 24 391 до 32 863 случаев, после 1998 года он превышал отметку 30 тыс. вплоть до 2011-го. К 2016 году этот показатель опустился до 22 тыс.
Согласно исследованию министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии,
самоубийства наносят экономике страны ущерб в размере более $4 млрд ежегодно, передает NHK.
Специалисты министерства рассчитывали сумму ущерба, исходя из того, какой экономический вклад за 70 лет работы могли бы внести 23 тыс. японцев в возрасте от 15 до 69 лет, совершивших самоубийства в 2015 году.
Кризис до суицида доведет
Исследователи считают, что всплеск случаев самоубийств в конце нулевых связан с мировым экономическим кризисом. Большое количество людей, в особенности мужчин, потерявших работу, не смогли справиться с ударом, в результате чего покончили с собой, сообщается в докладе. Похожая картина была и в 1998 году.
Стоит отметить, что в Японии недостижение или потеря финансового благополучия является одной из расхожих причин для того, чтобы свести счеты с жизнью и по сей день. Так, в 2008 году по экономическим причинам покончили с собой 4850 молодых японцев — это самый высокий соответствующий показатель суицидов среди мужчин в Японии с 1978 года. В 2012 году в общей сложности 1138 мужчин 40 лет покончили жизнь самоубийством из-за финансовых причин.
Примечательно, что сводить счеты с жизнью из-за невозможности найти работу в последнее время начали и молодые люди, пишет World Health Observatory. Дело в том, что практика трудоустройства в Японии довольно своеобразна. Многие компании, как правило, набирают только студентов, которым еще предстоит окончить университет или колледж. Рекрутинг, открытый исключительно для абитуриентов, заканчивается тем, что выпускники не могут претендовать на эти вакансии. Таким образом, люди, которые не смогли найти работу еще во время учебы, сталкиваются с еще большими трудностями при трудоустройстве, имея на руках диплом.
«Не выходи из дома»
Еще одной особенностью Японии является социальная изоляция. Японцы в большинстве своем не заводят лишних знакомств, что также усиливает суицидальные наклонности, считают эксперты. «Социально адаптированные люди могут легко обсудить свои проблемы с другими, тем самым облегчая страдания», — говорится в докладе.
У многих японцев социальная изоляция принимает совсем радикальные формы — они панически боятся социальных контактов и практически не выходят из дома, общаясь только с членами семьи. Речь идет о так называемых хикикомори. По подсчетам Стокгольмского института, таких в стране насчитывается 1 млн человек. Японские правительственные ведомства называют более скромную цифру — чуть более 0,5 млн человек (или 1,6% населения)
Разговор с незнакомцем может вызвать у них панику и неконтролируемые приступы тревоги. Частыми симптомами также являются депрессия, болезненная инфантильность и паранойя. Такие люди не имеют работы и живут на иждивении у родственников.
Ежегодно Япония теряет на домоседах ¥1,7 трлн ($14,8 млрд).
«Не выходи из дома»
Еще одной особенностью Японии является социальная изоляция. Японцы в большинстве своем не заводят лишних знакомств, что также усиливает суицидальные наклонности, считают эксперты. «Социально адаптированные люди могут легко обсудить свои проблемы с другими, тем самым облегчая страдания», — говорится в докладе.
У многих японцев социальная изоляция принимает совсем радикальные формы — они панически боятся социальных контактов и практически не выходят из дома, общаясь только с членами семьи. Речь идет о так называемых хикикомори. По подсчетам Стокгольмского института, таких в стране насчитывается 1 млн человек. Японские правительственные ведомства называют более скромную цифру — чуть более 0,5 млн человек (или 1,6% населения)
Разговор с незнакомцем может вызвать у них панику и неконтролируемые приступы тревоги. Частыми симптомами также являются депрессия, болезненная инфантильность и паранойя. Такие люди не имеют работы и живут на иждивении у родственников.
Ежегодно Япония теряет на домоседах ¥1,7 трлн ($14,8 млрд).
«Привет, работа»
По статистике, самоубийства чаще совершают мужчины, у которых есть проблемы со здоровьем, работой или семейные трудности.
Чтобы решить проблему, а заодно минимизировать экономический ущерб, в 2005 году власти Японии создали штаб по предупреждению суицидов. В 2006 году был принят закон по предотвращению самоубийств, а в 2007-м правительством был разработан план по предотвращению суицидов Jisatsusougoutaisakutaikou.
Основными направлениями программы стали поощрение японцев к участию в социальных программах, а также оказание особого внимания людям, чьи близкие ранее совершали самоубийство, а тем более тем, за кем уже числились неудачные попытки сведения счетов с жизнью.
Кроме того, как сообщает министерство здравоохранения, труда и благосостояния, существует служба, которая помогает молодым людям устроиться на работу, а мужчинам среднего возраста — быстро восстановиться на рабочем месте. Для этого был придуман сервис Hello-Work («Привет, работа»).
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