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В Нью-Йорке стабильно растёт сеть биткойн-банкоматов

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В Нью-Йорке стабильно растёт сеть биткойн-банкоматов


В Америке с 2015 года была открыта и работает компания Coinsource, которая гордо именует себя как: "Национальная сеть биткойн-банкоматов". Головной офис этого оператора сети биткойн-банкоматов располагается в Техасе и по свежим данным по состоянию на сегодняшний день компания получила контроль почти над 40% подобных банкоматов в Нью-Йорке.

Случилось это важное событие для компании после того, как они только в апреле установили в этом городе 14 новых своих банкоматов и теперь в общей сложности на всей территории Штатов у них запущено и эксплуатируется 103 биткойн-банкомата, что, конечно, представляет собой уже немаленькую цифру. Та некоторая часть американцев, у которых есть биткойн-кошельки довольно активно пользуются такими банкоматами, потому что это для них удобно и быстро.

Между тем руководство компании Coinsource утверждает, что в самом крупном мегаполисе Америки они теперь контролируют 31 из 83 биткойн-банкоматов установленных там. И по словам г-на Шеффилда Кларка, который является генеральным директором Coinsource: "Нью-Йорк был тем первым местом, где мы в 2015 году установили наш первый биткойн-банкомат и как мы видим сейчас это принесло нам огромный успех. Сейчас наше преимущество в том, что мы предлагаем нашим клиентам самые низкие комиссии на снятие наличности в этом сегменте рынка. И только в этом году биткойн показал рост уже почти на 30% и это еще сильнее подстёгивает многих людей уходить в эту криптовалюту. Ну а мы в свою очередь постараемся и впредь предоставлять своим клиентам удобный и скорый доступ (причём в любое время суток, заметьте) к этой растущей криптовалюте, ведь это как в наших интересах, так и в интересах всех наших клиентов. Также прошу обратить внимание, что порог в сотню биткойн-банкоматов по всей Америке мы преодолели на несколько лет раньше намеченного нами ранее срока - мы стараемся работать очень эффективно. Обещаю, что в этом, 2017 году мы преподнесём своим клиентам ещё немало приятных сюрпризов!"

Стоит ещё также отметить, что это именно Coinsource первой среди остальных подобных компаний установила биткойн-банкомат в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. А еще эта компания начала внедрять в этом же городе банкоматы дающие возможность пользователям, как покупать биткойны, так и продавать их за кэш, причем с расчетом на месте - согласитесь это уже вне всяких похвал.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5909909a61d03
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