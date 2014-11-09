Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,793 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стоимость акций Christian Dior выросла на 12%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:17
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 196
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.015
Стоимость акций Christian Dior выросла на 12%
Сегодня отмечено положительное движение на рынке Европы. Уже к обеду индекс Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,3%.

Что происходит на рынке Европы после выборов во Франции?
В понедельник индекс европейской валюты вырос на 2,1%. Такой толчок к позитивному движению послужили выборы во Франции. По итогу первого тура, в следующий тур прошли два кандидата – Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. С заметным преимуществом отделяется количество голосов в пользу Эммануэля Макрона.

Однако, в понедельник Марин Ле Пен заявила, что временно покидает пост руководителя «Национального фронта». Ни для кого не стало секретом, что данные действия произведены для большего расположения избирателей. В случае победы Марин Ле Пен есть множество предпосылок выходу Франции из ЕС.

Что касается акций Европы, то почти во многих был замечен значительный рост. Например, акции Christian Dior выросли на 12%. Этому послужило заявление известного миллиардера Бернар Арно о выкупе 26% акций компании, которые ему не принадлежат. Причем оценил их стоимость он в размере 12,1 млрд евро. Помимо этого, LVMN планирует выкупить у Christian Dior одноименный бренд, направленный на производство одежды, за 6,5 млрд евро:



реклама:
SharksForex- бесплатная академия трейдинга.
50 евро в подарок каждому!
Бесплатная регистрация:
http://sharksforex.com/
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
OkoInvest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стоимость стартапа Augmedix выросла до $150 млн OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.02.2017 11:36
Стоимость нефти марки Brent выросла до $49,18 за баррель ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 1 25.05.2016 22:15
Стоимость аренды киосков выросла на 60% Smirnov Nikolay Недвижимость 0 15.04.2015 21:43
За выходные стоимость Bitcoin выросла на треть kingcasha Новости криптовалют 1 26.01.2015 16:14
Стоимость новогоднего стола выросла на 10,7% lomobodo Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.11.2014 22:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар upline
Госбюджет Греции в 2016 г. вышел в профицит впервые с 1995 г.
От upline в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Претензия к компании Mill Trade от sven77 [ Нет выплаты ]+
От sven77 в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар clipman77
Виталик Бутерин рассказал об эволюции Ethereum
От clipman77 в разделе «Ethereum»
Аватар valery5599
Китайский спутник провоцирует глобальную катастрофу
От valery5599 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар vhyip
Марк Цукерберг заработал больше Билла Гейтса
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Вопрос по сайту
От decay в разделе «Сайтостроение: общий форум»
.     
Пользователей
409,793
Тем
467,836
Сообщений
11,551,128

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube