Стоимость акций Christian Dior выросла на 12%

Сегодня отмечено положительное движение на рынке Европы. Уже к обеду индекс Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,3%.
Что происходит на рынке Европы после выборов во Франции?
В понедельник индекс европейской валюты вырос на 2,1%. Такой толчок к позитивному движению послужили выборы во Франции. По итогу первого тура, в следующий тур прошли два кандидата – Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. С заметным преимуществом отделяется количество голосов в пользу Эммануэля Макрона.
Однако, в понедельник Марин Ле Пен заявила, что временно покидает пост руководителя «Национального фронта». Ни для кого не стало секретом, что данные действия произведены для большего расположения избирателей. В случае победы Марин Ле Пен есть множество предпосылок выходу Франции из ЕС.
Что касается акций Европы, то почти во многих был замечен значительный рост. Например, акции Christian Dior выросли на 12%. Этому послужило заявление известного миллиардера Бернар Арно о выкупе 26% акций компании, которые ему не принадлежат. Причем оценил их стоимость он в размере 12,1 млрд евро. Помимо этого, LVMN планирует выкупить у Christian Dior одноименный бренд, направленный на производство одежды, за 6,5 млрд евро:
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