В поисках инвестора: «Яндекс.Такси» хочет продать 12,5-16,7% акций за $150-200 млн

Сегодня стоимость сервиса «Яндекс.Такси», согласно оценке UBS оценивается в $1,2 млрд. Полученную сумму от продажи акций «Яндекс.Такси» возможно потратит на поглощение компаний InDriver и «Максим» и InDriver.
Компания уже обсудила детали сделки с азиатскими и европейскими инвесторами, которые уже приобрели часть акций в похожих сервисах, таких как Softbank Capital, Tiger Global.
Потенциальным российским инвестором может стать Российский фонд прямых инвестиций “Baring Vostok”. Сбербанк также рассматривают как потенциального инвестора «Яндекс.Такси», несмотря на то, что он уже приобрел акции сервиса Get, конкурента «Яндекс.Такси», за $100 млн.
При помощи дополнительных инвестиций, Яндекс сможет поднять и укрепить свою стоимость на рынке, в то время как сервис онлайн-такси продемонстрирует свою независимость от Яндекса.
Как сообщает Ренессанс Капитал, после 2021 года Яндекс.Такси уже начнет приносить прибыль для Яндекс.
«Яндекс.Такси» охватывает более 70 тыс. автомобилей из тысячи таксопарков и диспетчерских. Сервис работает в 46 городах Украины, России, Белоруссии, Грузии, Армении и Казахстана. Согласно данным UBS, «Яндекс.Такси» является одним из лидеров рынка онлайн-такси в России с долей 55%.
Согласно информации UBS, приложение сервиса онлайн-такси заняло 10 место в рейтинге скачивания среди похожих сервисов.
реклама:
SharksForex- бесплатная академия трейдинга.
50 евро в подарок каждому!
Бесплатная регистрация:
http://sharksforex.com/