Кудрин сделал прогноз о курсе рубля до конца года

Рубль в 2017 году может ослабнуть до уровня чуть больше 60 рублей за 1 доллар при сохранении сегодняшних цен на нефть, а основная проблема рубля на сегодняшний день - не переукрепленность, а волатильность. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.
"При нынешней цене на нефть рубль немного ослабнет, может быть чуть больше 60 рублей за доллар. Я думаю, что при нынешней цене около 56 долларов за баррель курс рубля мог бы быть чуть слабее. Если этот уровень цены на нефть сохранится, то курс немного ослабнет", - сказал он.
Кудрин подчеркнул, что проблема заключается не в том, что рубль переукреплен. "Главное - чтобы не было большой волатильности цен на нефть и курса рубля. Основная проблема - это волатильность, конечно, а не сам уровень", - сказал собеседник агентства.
При этом с учетом сегодняшнего курса рубля и цен на нефть Кудрин предлагает хранить сбережения не только в рублях, евро и долларах, но и в государственных облигациях.
Согласно прогнозу Кудрина, цена на нефть ближайшие четыре-пять лет будет находиться в диапазоне 40-60 долларов за баррель.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что рубль может ослабнуть во II-III кварталах 2017 года с учетом ухудшения платежного баланса, вызванного сезонными факторами. С начала текущего года рубль вырос к доллару на 8,5%, а за 2016 год рост рубля к доллару составил 15,2%.
В базовом сценарии макропрогноза до 2020 года Минэкономразвития ожидает, что курс доллара на конец 2017 года составит 68 рублей, на конец 2018 года - 70,8 рубля. В целевом (позитивном) варианте макропрогноза курс доллара на конец 2017 года предполагается на уровне 68 рублей, на конец 2018 года - на уровне 70,3 рубля.
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