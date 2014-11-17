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Пол: Мужской Адрес: Москва Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.03.2017 Сообщений: 196 Благодарностей: 4 УГ: 0 КП: 0.015

Путин подписал закон о переводе пенсионеров и бюджетников на карты "Мир"



"Кредитные организации не позднее 1 июля 2017 года обязаны обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих технических устройствах, - говорится в документе. - Кредитные организации при осуществлении операций с выплатами за счет средств бюджетной системы РФ обязаны зачислять выплаты на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов". Отмечается, что выдача и обслуживание карт для пенсионеров будут бесплатными.



Документ предусматривает переход бюджетников на платежные карты "Мир" до 1 июля 2018 года, пенсионеров - до 1 июля 2020 года. Таким образом, с этой даты банки должны проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы "Мир".



Предложенные нормы не распространятся на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты "Мир" не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях. Также требования об обязательном переходе на карты "Мир" не касаются получения единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.



Помимо этого, требования закона не распространятся на предпринимателей, чья выручка не превышает 40 миллионов рублей в год. От обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров или услуг по картам "Мир" освобождаются и продавцы, торгующие в местности, где нет доступа к интернету или сотовой связи.



Если клиенту после 1 июля 2018 года (или 2020 года) пришли средства из бюджета, а к его карточному счету не привязан "Мир", то банк учитывает их как средства "невыясненного назначения", говорится в проекте указания ЦБ, опубликованном в пятницу. Банк также обязан сообщить об этом клиенту и предложить ему три варианта: открыть новый счет с картой "Мир", открыть счет без карты, получить деньги наличными. Если в течение 10 рабочих дней клиент не объявится, то банк возвращает средства плательщику. Таким образом, существует риск, что бюджетник останется без зарплаты, пишут "Ведомости".



Между тем банкиры полагают, что большой проблемы с получением денег россиянами не возникнет. Банк сможет легко информировать клиента, а тому будет необходимо скачать заявление с сайта банка, заполнить и отнести в бухгалтерию, успокаивает директор по карточным технологиям "Промсвязьбанка" Александр Петров. Он заверил, что его банк успеет до 1 июля 2018 года выдать карты всем своим клиентам, получающим зарплаты из бюджета.



В "Сбербанке", которому предстоит эмитировать около 40 миллионов карт "Мир" для бюджетников, от комментариев отказались.



Отметим, что о создании собственной платежной системы в России задумались вскоре после присоединения Крыма в марте 2014 года. Эти действия Кремля, расцененные как грубое нарушение норм международного права, повлекли за собой введение санкций в отношении российских чиновников. Тогда же эксперты стали говорить об угрозе отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.



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http://sharksforex.com/ Президент России Владимир Путин утвердил закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной платежной системы "Мир", передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Кредитные организации не позднее 1 июля 2017 года обязаны обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих технических устройствах, - говорится в документе. - Кредитные организации при осуществлении операций с выплатами за счет средств бюджетной системы РФ обязаны зачислять выплаты на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов". Отмечается, что выдача и обслуживание карт для пенсионеров будут бесплатными.Документ предусматривает переход бюджетников на платежные карты "Мир" до 1 июля 2018 года, пенсионеров - до 1 июля 2020 года. Таким образом, с этой даты банки должны проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы "Мир".Предложенные нормы не распространятся на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты "Мир" не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях. Также требования об обязательном переходе на карты "Мир" не касаются получения единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.Помимо этого, требования закона не распространятся на предпринимателей, чья выручка не превышает 40 миллионов рублей в год. От обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров или услуг по картам "Мир" освобождаются и продавцы, торгующие в местности, где нет доступа к интернету или сотовой связи.Если клиенту после 1 июля 2018 года (или 2020 года) пришли средства из бюджета, а к его карточному счету не привязан "Мир", то банк учитывает их как средства "невыясненного назначения", говорится в проекте указания ЦБ, опубликованном в пятницу. Банк также обязан сообщить об этом клиенту и предложить ему три варианта: открыть новый счет с картой "Мир", открыть счет без карты, получить деньги наличными. Если в течение 10 рабочих дней клиент не объявится, то банк возвращает средства плательщику. Таким образом, существует риск, что бюджетник останется без зарплаты, пишут "Ведомости".Между тем банкиры полагают, что большой проблемы с получением денег россиянами не возникнет. Банк сможет легко информировать клиента, а тому будет необходимо скачать заявление с сайта банка, заполнить и отнести в бухгалтерию, успокаивает директор по карточным технологиям "Промсвязьбанка" Александр Петров. Он заверил, что его банк успеет до 1 июля 2018 года выдать карты всем своим клиентам, получающим зарплаты из бюджета.В "Сбербанке", которому предстоит эмитировать около 40 миллионов карт "Мир" для бюджетников, от комментариев отказались.Отметим, что о создании собственной платежной системы в России задумались вскоре после присоединения Крыма в марте 2014 года. Эти действия Кремля, расцененные как грубое нарушение норм международного права, повлекли за собой введение санкций в отношении российских чиновников. Тогда же эксперты стали говорить об угрозе отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.SharksForex- бесплатная академия трейдинга.50 евро в подарок каждому!Бесплатная регистрация:

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