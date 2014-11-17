Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,793 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Путин подписал закон о переводе пенсионеров и бюджетников на карты "Мир"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:48
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 196
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.015
Путин подписал закон о переводе пенсионеров и бюджетников на карты "Мир"
Президент России Владимир Путин утвердил закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной платежной системы "Мир", передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Кредитные организации не позднее 1 июля 2017 года обязаны обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих технических устройствах, - говорится в документе. - Кредитные организации при осуществлении операций с выплатами за счет средств бюджетной системы РФ обязаны зачислять выплаты на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов". Отмечается, что выдача и обслуживание карт для пенсионеров будут бесплатными.

Документ предусматривает переход бюджетников на платежные карты "Мир" до 1 июля 2018 года, пенсионеров - до 1 июля 2020 года. Таким образом, с этой даты банки должны проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы "Мир".

Предложенные нормы не распространятся на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты "Мир" не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях. Также требования об обязательном переходе на карты "Мир" не касаются получения единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.

Помимо этого, требования закона не распространятся на предпринимателей, чья выручка не превышает 40 миллионов рублей в год. От обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров или услуг по картам "Мир" освобождаются и продавцы, торгующие в местности, где нет доступа к интернету или сотовой связи.

Если клиенту после 1 июля 2018 года (или 2020 года) пришли средства из бюджета, а к его карточному счету не привязан "Мир", то банк учитывает их как средства "невыясненного назначения", говорится в проекте указания ЦБ, опубликованном в пятницу. Банк также обязан сообщить об этом клиенту и предложить ему три варианта: открыть новый счет с картой "Мир", открыть счет без карты, получить деньги наличными. Если в течение 10 рабочих дней клиент не объявится, то банк возвращает средства плательщику. Таким образом, существует риск, что бюджетник останется без зарплаты, пишут "Ведомости".

Между тем банкиры полагают, что большой проблемы с получением денег россиянами не возникнет. Банк сможет легко информировать клиента, а тому будет необходимо скачать заявление с сайта банка, заполнить и отнести в бухгалтерию, успокаивает директор по карточным технологиям "Промсвязьбанка" Александр Петров. Он заверил, что его банк успеет до 1 июля 2018 года выдать карты всем своим клиентам, получающим зарплаты из бюджета.

В "Сбербанке", которому предстоит эмитировать около 40 миллионов карт "Мир" для бюджетников, от комментариев отказались.

Отметим, что о создании собственной платежной системы в России задумались вскоре после присоединения Крыма в марте 2014 года. Эти действия Кремля, расцененные как грубое нарушение норм международного права, повлекли за собой введение санкций в отношении российских чиновников. Тогда же эксперты стали говорить об угрозе отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

реклама:
SharksForex- бесплатная академия трейдинга.
50 евро в подарок каждому!
Бесплатная регистрация:
http://sharksforex.com/
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
OkoInvest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Госдуму внесен законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир» МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 2 24.12.2016 08:54
Путин подписал закон об отмене индексации пенсий для работающих пенсионеров moskva Политика и экономика 0 29.12.2015 18:31
Путин всё же подписал закон "Об отторжении российских территорий". Gilan Политика и экономика 19 06.02.2015 16:48
Футбольный клуб "Реал" подписал партнерское соглашение с корпорацией "Майкрософт" VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.11.2014 21:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар LSasha
Яндекс тестирует аяксовую выдачу
От LSasha в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар Erdaulet
Срочно нужно 30 wmz!
От Erdaulet в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
Buxlucky.com
От ded13 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Fidor Bank и Token подписали меморандум о сотрудничестве
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
Инвестиционный Банк Кубани - cdbbank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар Doping
Чего не хватает сборной России по футболу для успеха?
От Doping в разделе «Спорт-Чат»
.     
Пользователей
409,793
Тем
467,836
Сообщений
11,551,128

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube