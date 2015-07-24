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Teewinot привлек $12,3 млн для расширения и ускорения разработок

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Teewinot привлек $12,3 млн для расширения и ускорения разработок

Стартап Teewinot Life Sciences Corporation (Teewinot), расположен в Флориде, США, лидер в области открытия, разработки и коммерциализации каннабиноидной терапии и глобальный лидера в производстве биокатализаторов каннабиноидов, привлек $12,3 млн в рамках финансирования серии B. Раунд возглавил частный фонд Tuatara Capital, расположен в Нью-Йорке, занимающийся инвестициями в компании, связанные с каннабисом.

Компании Teewinot последние два года развивается стремительными темпами, увеличился объем производства и разнообразие каннабиноидов. Технологические процессы производства биосинтетических каннабиноидов по патенту Teewinot существенно эффективнее обычного химического синтеза или методов ботанической экстракции из растения каннабиса. Компания Teewinot внедрила новые и уникальные методы производства в фармацевтическую промышленность, что снижает себестоимость продукции. Собственные производственные системы компании Teewinot: CBGA, CBG, CBGVA, CBGV, THCA, THC, THCVA, THCV, CBDA, CBD, CBDVA, CBDV, CBCA, CBC, CBCVA, CBCV, CBN и CBL.

Средства будет использоваться для различных видов деятельности, включая расширение и ускорение исследований и разработок, расширение возможностей для бизнеса и добавление к существующему портфелю патентов.

Чарли Бринк, председатель Teewinot, сказал: «Мы ценим постоянную уверенность и энтузиазм, проявленные Tuatara Capital».

О компании Teewinot Life Sciences Corporation


Teewinot Life Sciences Corporation - международная биофармацевтическая компания, специализирующаяся на передовых фармацевтических исследованиях и использовании новых биосинтетических процессов, таких как биокатализ и синтетическая биология для производства каннабиноидов. В сочетании с запатентованной технологией Teewinot является лидером в производстве и поставке лечений на основе каннабиноидов. Штаб-квартира находится в Тампе, штат Флорида.


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