Teewinot привлек $12,3 млн для расширения и ускорения разработок

Стартап Teewinot Life Sciences Corporation (Teewinot), расположен в Флориде, США, лидер в области открытия, разработки и коммерциализации каннабиноидной терапии и глобальный лидера в производстве биокатализаторов каннабиноидов, привлек $12,3 млн в рамках финансирования серии B. Раунд возглавил частный фонд Tuatara Capital, расположен в Нью-Йорке, занимающийся инвестициями в компании, связанные с каннабисом.
Компании Teewinot последние два года развивается стремительными темпами, увеличился объем производства и разнообразие каннабиноидов. Технологические процессы производства биосинтетических каннабиноидов по патенту Teewinot существенно эффективнее обычного химического синтеза или методов ботанической экстракции из растения каннабиса. Компания Teewinot внедрила новые и уникальные методы производства в фармацевтическую промышленность, что снижает себестоимость продукции. Собственные производственные системы компании Teewinot: CBGA, CBG, CBGVA, CBGV, THCA, THC, THCVA, THCV, CBDA, CBD, CBDVA, CBDV, CBCA, CBC, CBCVA, CBCV, CBN и CBL.
Средства будет использоваться для различных видов деятельности, включая расширение и ускорение исследований и разработок, расширение возможностей для бизнеса и добавление к существующему портфелю патентов.
Чарли Бринк, председатель Teewinot, сказал: «Мы ценим постоянную уверенность и энтузиазм, проявленные Tuatara Capital».
О компании Teewinot Life Sciences Corporation
Teewinot Life Sciences Corporation - международная биофармацевтическая компания, специализирующаяся на передовых фармацевтических исследованиях и использовании новых биосинтетических процессов, таких как биокатализ и синтетическая биология для производства каннабиноидов. В сочетании с запатентованной технологией Teewinot является лидером в производстве и поставке лечений на основе каннабиноидов. Штаб-квартира находится в Тампе, штат Флорида.
Перевод для mmgp.ru