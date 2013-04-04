Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Работа для копирайтеров

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Все о копирайтинге и рерайтинге, как о бизнесе. Кто такой копирайтер? Как правильно создавать тексты, а также рекламные (продающие) тексты? Как продавать свои тексты? и многое другое. Покупка и продажа текстов, Сервисы и услуги
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:00
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 03.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Работа для копирайтеров
Зарабатывайте написанием статей от 800 руб. в день Биржа для рерайтеров и копирайтеров без конкуренции и комиссии. Преимущества биржи: Без конкуренции - Не нужно ждать, пока заказчик выберет именно вас. Взяли заказ - работайте. Без комиссии - Берем на себя даже 0,8%, которые требует WebMoney за вывод денег. Без правок - Написал текст строго по ТЗ? От заказчика не будет никаких корректировок. Без простоя - Работа есть всегда - берите заказы, когда хотите и пишите сколько хотите content.binet.pro/?ref=37242
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не сложная работа для копирайтеров Иван-колыван Тексты & Переводы 0 04.04.2013 15:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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