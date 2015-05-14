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Подмосковная ферма собрала полмиллиона долларов на блокчейне

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Подмосковная ферма собрала полмиллиона долларов на блокчейне
Подмосковная ферма собрала полмиллиона долларов на блокчейне

Ферма бизнесмена Михаила Шляпникова Колионово смогла привлечь более полумиллиона долларов в рамках проведенного ICO — то же что IPO, только активами в таком случае выступают не реальные деньги, а криптовалюты. О результатах ICO Шляпников сообщил на своей странице в фейсбуке.

Михаил Шляпников (FB)
Цитата:
«Итак, наша скромная краудфандинговая кампания ICO «Экосистема Колионово» на Waves Platform завершена. Считаю, что результат вполне достойный и удовлетворительный — за один месяц, по всему миру реализовано колионов на сумму более полумиллиона долларов. Для первого в истории проекта, в котором виртуальная IT-технология блокчейна с криптовалютами интегрирована в реальную экономику производства, весьма неплохо», — рассказал Шляпников.

Итак, наша скромная краудфандинговая кампания ICO «Экосистема Колионово» на Waves Platform завершена. Считаю, что результат вполне достойный и удовлетворительный – за один месяц, по всему миру реализовано колионов на сумму более полумиллиона долларов. Для первого в истории проекта, в котором виртуальная IT-технология блокчейна с криптовалютами интегрирована в реальную экономику производства весьма неплохо.
Наше хозяйство самодостаточное – необходимости в заемных деньгах у нас не было и нет, поэтому данный сбор мы по-прежнему рассматриваем как альтернативу по отношению к традиционному банковскому кредиту. Поживем, увидим, насколько эти формы разнятся между собой. Еще интересный момент в том, что эти средства направляются не «на выживание», а на развитие, рост объемов производства и реализации стабильного предприятия.
Конечно же выражаем большую благодарность всем инвесторам и тем, кто помогал с проведением этой кампании. Вместе с этим осознаем ответственность за дальнейшее рациональное и эффективное использование средств. Позориться не станем. На Гавайи курить бамбук не поедем. Наоборот, сейчас еще раз тщательно пересматриваются и пересчитываются способы освоения и возможности возврата этих средств с прибытком.
Лично для меня, колион как ребенок. Мало его родить. Теперь требуется оберегать, поддерживать, растить, выводить в свет, помогать в получении авторитета, уважения и признания. Для этого потребуется время и много кропотливой работы.
После технических работ, связанных с открытием криптокошельков, их регистрацией, переводов колионов, разблокировки суммы сбора, мы по-прежнему будем освещать все наши последующие шаги по этой теме. Кроме вложений непосредственно в с/х производство, будет задействован биржевой, спекулятивный потенциал. Именно этот маркер станет рыночной оценкой стоимости нашего ассета в пуле мировых топовых криптовалют.
Еще раз повторюсь, что и до начала краудфандинга, колион уже был обеспечен нашими активами, а теперь его рост будет связан с их увеличением и реализацией нашей продукции. Не спеша, шаг за шагом.
Что касается правового поля для применения в России данного маневра, так оно находится в стадии формирования. Поэтому предъявлять претензии о законности или наоборот незаконности использования на практике такого инструмента, преждевременно. Скорее следует рассматривать как тестирование Блокчейн-технологии в реальных полевых условиях. Надеюсь, что наш скромный эксперимент сможет некоторым образом показать перспективность подобной практики. Насколько я знаю, государственные структуры наблюдают за нашей движухой. Мы всегда отрыты для всех.
Отдельно отмечу потенциальную инвестиционную привлекательность колиона в настоящее и будущее время. Из-за его привязанности к росту производства, ограниченности объема, программе лояльности, новизны, пиара и пионерства.
Еще раз хочу поблагодарить всех, поверивших в наши задумки. Надеюсь, разочарований не случится. К тому же всех приглашаю в гости в Колионово, где всегда будет ждать теплый прием и накрытая поляна с местными ништяками.
Короче, все самое интересное, полезное и приятное впереди. Будущее начинается сейчас!


Как сообщает Forklog, в ICO приняли участие 103 человека, которые внесли в проект 401 биткоин, что соответствует более 500 тысячам долларов.

В 2015 году Шляпников планировал использовать криптовалюту — колионы для расчета на ферме. Однако Егорьевский районный суд запретил подобную инициативу. Фермер использовал напечатанные в типографии купюры ненастоящей валюты, которые местные жители могли использовать для покупки товаров, деньги на них купить было нельзя. Стоимость каждого колиона — около 50 рублей.

источник - daily.afisha.ru
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