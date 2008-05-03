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Pamm школа-новый форекс конкурс с большими призами.

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от Брокеров и частных спонсоров для Forex трейдеров.
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Pamm школа-новый форекс конкурс с большими призами.
ForexCup приглашает присоединиться к участникам нового бесплатного Форекс конкурса на демо-счетах «PAMM Школа». Особенностью данного конкурса является то, что призовой фонд вырос до 4000$, и теперь 20 лучших участников по итогам соревнования получат PAMM STP счета в управление и право участвовать в новом конкурсе для PAMM счетов. Новая школа пройдет с 15 мая по 23 июня 2017 г.



ЗАПИСАТЬСЯ В «PAMM ШКОЛУ»

Что вам необходимо знать о «PAMM Школе»:
  • участие бесплатное;
  • даты проведения: 15 мая - 23 июня 2017 г.;
  • регистрация: 28 апреля - 28 мая 2017 г.;
  • призовой фонд: 4000 USD;
  • стартовый депозит: 200 USD;
  • призеры и вознаграждение: каждый из 20-ти призеров получает 200 USD на инвестиционный счет*;
  • требования для получения приза: необходимо увеличить стартовый депозит как минимум на 20% и совершить по меньшей мере 10 сделок.
  • локирование: разрешено;
  • использование советников: разрешено;
  • максимальное количество одновременно открытых ордеров (включая отложенные): 5;
  • Минимальный и максимальный размер ордера: 0.01 лота;
  • плечо: 1 к 100;
  • маржин колл: 100%;
  • стоп аут: 50%;
  • тип счета: demo (competition) ECN – подробнее о ECN счетах.
Обратите внимание на два ограничения:
  1. призер конкурса, желающий участвовать в последующих конкурсах «PAMM Школа», должен пропустить один конкурс;
  2. участник может попасть в число победителей и получить приз не более двух раз во всех школах, которые проводились на ForexCup.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ

* Обратите внимание, что 200 USD, зачисляемые призерам конкурса на инвестиционный счет, — это невыводимые призовые деньги, которые могут быть использованы только для открытия PAMM STP счета. Все паммы призеров будут участвовать в новом PAMM конкурсе, который стартует в июле. Для попадания в рейтинг нового конкурса просадка на PAMM счете не должна опускатьcя больше 20%.
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Prezident на форуме  
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