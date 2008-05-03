Pamm школа-новый форекс конкурс с большими призами.
ForexCup приглашает присоединиться к участникам нового бесплатного Форекс конкурса на демо-счетах «PAMM Школа». Особенностью данного конкурса является то, что призовой фонд вырос до 4000$, и теперь 20 лучших участников по итогам соревнования получат PAMM STP счета в управление и право участвовать в новом конкурсе для PAMM счетов. Новая школа пройдет с 15 мая по 23 июня 2017 г.
* Обратите внимание, что 200 USD, зачисляемые призерам конкурса на инвестиционный счет, — это невыводимые призовые деньги, которые могут быть использованы только для открытия PAMM STP счета. Все паммы призеров будут участвовать в новом PAMM конкурсе, который стартует в июле. Для попадания в рейтинг нового конкурса просадка на PAMM счете не должна опускатьcя больше 20%.