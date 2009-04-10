Форекс-дилеры смогут начать легальную работу в России
Банк России согласовал первый базовый стандарт для форекс-дилеров. Это даст возможность семи лицензированным форекс-дилерам начать заключать договоры с российскими клиентами, а клиентам — все споры решать в рамках российского законодательства
Банк России во вторник, 2 мая, согласовал первый базовый стандарт работы на финансовом рынке. Этот документ устанавливает единые правила совершения операций для форекс-дилеров и дает возможность легально оказывать услуги форекса в России.
Как отмечается в комментарии заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, применение этого стандарта позволит «унифицировать порядок и сроки проведения различных операций, будет препятствовать совершению неправомерных действий в отношении клиентов финансовых организаций, а также способствовать повышению качества услуг, предоставляемых некредитными финансовыми организациями».
Согласно закону «О форекс-дилерах», с 1 января 2016 года все участники этого рынка должны были получить лицензию (так поступили «Форекс Клуб», «ВТБ24 Форекс», «Финам Форекс», «Телетрейд групп», «Трастфорекс», «Альпари Форекс», «Фикс Трейд»), а также вступить в саморегулируемую организацию (СРО). Для того чтобы начать работу на территории России, форекс-дилеры должны также внедрить стандарты. Без их внедрения формально деятельность в рамках закона была невозможна.
Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», по итогам 2015 года (последнее исследование рынка форекс-дилеров) около 460 тыс. физических лиц пользовались услугами форекс-дилеров, при этом их совокупный среднемесячный оборот в 2015 году составил около $330 млрд. На долю трех крупнейших дилеров (Alpari, Forex Club, TeleTrade) приходилось 60% активных клиентов (278 тыс. человек) и 57% совокупного оборота ($189 млрд). При этом основной объем операций на рынке приходится на иностранные компании. Как ранее писал РБК, после вступления в силу закона «О рынке форекс» ряд участников приостановил деятельность российских подразделений и перевел обслуживание российских клиентов в свои зарубежные структуры. Например, Альфа-банк открывает форекс-счета клиентам через кипрскую Alfa Capital Holdings, которая работает под брендом Alfa Forex, а лидер рынка «Альпари» обслуживает клиентов через Alpari Limited (Сент-Винсент и Гренадины).
Как отмечает глава Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров, с введением стандартов российские форекс-дилеры смогут работать с российскими клиентами. Клиенты при этом получат возможность гарантированно получать средства со счетов, а также возможность отстаивать свои интересы в российских судах. «Принятие базового стандарта позволит сделать этот бизнес более прозрачным и контролируемым со стороны ЦБ РФ, что, безусловно, будет в интересах клиентов и позволит более эффективно бороться с недобросовестными практиками на рынке», — добавляет директор «Альпари Форекс» Гузель Мирзеева.
Форекс-дилеры смогут начать работу через десять дней, если до наступления этого срока они согласуют с регулятором соответствующий рамочный договор, поясняют эксперты.
Участники рынка активно готовятся к работе в новом сегменте. «Мы ведем активную подготовку, проверяем и тестируем все клиентские сервисы, планируются маркетинговые компании», — сообщил заместитель генерального директора «Финама» Ярослав Дюсуше. Впрочем, давать качественные оценки того, насколько именно именно форекс-дилеры намерены нарастить свою клиентскую базу в России, участники рынка пока не готовы. Из опрошенных РБК компаний только «Финам» озвучила свои планы: «Первичная цель — выйти на показатель, превышающий 1 тыс. новых клиентов в месяц». «Сейчас самое главное —запуститься и начать работать, позже необходимо согласовать оставшиеся стандарты, улучшить и упростить условия работы с физическими лицами, например дистанционное открытие счетов, это уже реализовано у брокеров и рассматривается у банков», — пояснил Дюсуше.
Директор «Альпари Форекс» отметила, что форекс-дилеры также ждут принятия еще трех базовых стандартов (согласно закону «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»): управления рисками, корпоративного управления, защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.
«Трастфорекс» и «Телетрейд групп» от комментариев отказались. Комментарии «Фикс Трейда» получить не удалось.