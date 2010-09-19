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Lantern Pharma привлекла $3,7 млн для платформы по разработке противораковых лекарств



Сегодня Lantern Pharma объявила о привлечении $3,7 млн. инвестиций в первом раунде финансирования для своей биотехнологической компании и проведения клинических этапов лечения рака. В текущем раунде участвовали венчурные фонды Bios Partners, GPG Ventures и несколько частных инвесторов. Lantern Pharma является биотехнологической компанией клинической стадии, ориентированной исключительно на ускорение процесса разработки лекарственных средств против рака с использованием передовой геномики, больших объемов данных и искусственного интеллекта.



Стратегия Lantern Pharma сосредоточена на нахождении партнеров и приобретении поздних клинических препаратов, которые показали эффективность у небольшого числа пациентов. Эти так званые брошенные лекарства были «спасены и перепрофилированы» с использованием молекулярного профилирования для идентификации тех пациентов, которые положительно отреагировали на данное лечение. Эти пациенты проходят скрининг на биомаркер и лечатся в узком диапазоне клинических испытаний. Данный процесс нацелен на определенные геномные профили и создает действительно целенаправленные методы лечения и устраняет значительный дефицит на рынке действительно эффективных противоонкологических медицинских препаратов.



Компания будет использовать полученные средства для продолжения разработки своих двух ведущих продуктов и дальнейшего продвижения своей платформы, активно применяющей большие объемы данных и искусственный интеллект. Ведущий клинический препарат компании Tavocept (LP-300) ранее продемонстрировал клиническую эффективность в группе пациентов с немелкоклеточным раком легкого в комбинированных режимах. Ее второй препарат LP-184 продемонстрировал многообещающую раннюю противоопухолевую эффективность для многих крупных опухолей, в особенности гинекологических, обладает высокими показателями безопасности и имеет потенциал стать лучшим в своем классе продуктом. Lantern разработала прогностические биомаркеры как для Tavocept, так и для LP-184, используя свои собственные технологии, сочетающие передовую геномику, большие объемы данных и алгоритмы на основе искусственного интеллекта.







”Методы лечения онкологии достигли колоссальных успехов в сфере разработок, но им не хватало систематического анализа, использующего большие объемы данных, а также точного тестирования проб, что привело к неэффективным процессам и низкому уровню одобрения препаратов“, – сообщил доктор Арун Асаиттамби, один из основателей и главный исполнительный директор Lantern Pharma.



”В Lantern мы разработали целевые панели для биомаркеров, которые способны точно подбирать пациентов на основе их способности реагировать на лечение. Затем, включив эти данные в процесс отбора и тестирования, мы можем экономить многие годы исследований и десятки миллионов долларов, тем самым делая лечение более персонализированным и доступным. Мы считаем, что это приведет к лучшим результатам, а также к более эффективному и быстрому созданию лекарств“.



”Используя геномное тестирование, Lantern Pharma способна точно определять пациентов с раковыми заболеваниями, которые будут лучше реагировать на препарат компании“, – отметил доктор Клей Хейстен, один из основателей Green Park & Golf. ”Вследствие молекулярного профилирования разработка лечебных препаратов стоит меньше, что позволяет им быстрее добраться до пациентов“.







С момента своего создания Lantern придерживается экономной бизнес-модели, она быстро развивалась и коммерциализировала свои программы благодаря плодотворному сотрудничеству с многочисленными своими партнерами. Lantern успешно продала свой первый продукт Irofulven-1 на общую сумму около $20 млн. европейской фармацевтической компании. Кроме того, Lantern получила от ICIP грант в размере $800 000.



Недавно компания начала сотрудничать с лидером по диагностике генома Cancer Genetics – для доступа к геномным данным, лабораторным испытаниям и анализу. Компания также плодотворно сотрудничает с лидером по разработке систем искусственного интеллекта Intuition Systems, чтобы использовать AI для анализа больших объемов данных, облачной поддержки и создания масштабной инфраструктуры по разработке инновационных лекарств и идентификации различных биомаркеров.



”Lantern Pharma разработала инновационный подход, основанный на биомаркерах, для выявления тех пациентов, которые получат наибольшую пользу от определенных методов лечения раковых опухолей“, – заявила доктор Стелла Робертсон, соучредитель Bios Partners. ”Мы очень рады стать частью команды Lantern, главной целью которой является достижение самых лучших результатов в лечении рака“.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/02/l...s-a-financing/



https://text.ru/antiplagiat/590917b710106 Сегодня Lantern Pharma объявила о привлечении $3,7 млн. инвестиций в первом раунде финансирования для своей биотехнологической компании и проведения клинических этапов лечения рака. В текущем раунде участвовали венчурные фонды Bios Partners, GPG Ventures и несколько частных инвесторов. Lantern Pharma является биотехнологической компанией клинической стадии, ориентированной исключительно на ускорение процесса разработки лекарственных средств против рака с использованием передовой геномики, больших объемов данных и искусственного интеллекта.Стратегия Lantern Pharma сосредоточена на нахождении партнеров и приобретении поздних клинических препаратов, которые показали эффективность у небольшого числа пациентов. Эти так званые брошенные лекарства были «спасены и перепрофилированы» с использованием молекулярного профилирования для идентификации тех пациентов, которые положительно отреагировали на данное лечение. Эти пациенты проходят скрининг на биомаркер и лечатся в узком диапазоне клинических испытаний. Данный процесс нацелен на определенные геномные профили и создает действительно целенаправленные методы лечения и устраняет значительный дефицит на рынке действительно эффективных противоонкологических медицинских препаратов.Компания будет использовать полученные средства для продолжения разработки своих двух ведущих продуктов и дальнейшего продвижения своей платформы, активно применяющей большие объемы данных и искусственный интеллект. Ведущий клинический препарат компании Tavocept (LP-300) ранее продемонстрировал клиническую эффективность в группе пациентов с немелкоклеточным раком легкого в комбинированных режимах. Ее второй препарат LP-184 продемонстрировал многообещающую раннюю противоопухолевую эффективность для многих крупных опухолей, в особенности гинекологических, обладает высокими показателями безопасности и имеет потенциал стать лучшим в своем классе продуктом. Lantern разработала прогностические биомаркеры как для Tavocept, так и для LP-184, используя свои собственные технологии, сочетающие передовую геномику, большие объемы данных и алгоритмы на основе искусственного интеллекта.”Методы лечения онкологии достигли колоссальных успехов в сфере разработок, но им не хватало систематического анализа, использующего большие объемы данных, а также точного тестирования проб, что привело к неэффективным процессам и низкому уровню одобрения препаратов“, – сообщил доктор Арун Асаиттамби, один из основателей и главный исполнительный директор Lantern Pharma.”В Lantern мы разработали целевые панели для биомаркеров, которые способны точно подбирать пациентов на основе их способности реагировать на лечение. Затем, включив эти данные в процесс отбора и тестирования, мы можем экономить многие годы исследований и десятки миллионов долларов, тем самым делая лечение более персонализированным и доступным. Мы считаем, что это приведет к лучшим результатам, а также к более эффективному и быстрому созданию лекарств“.”Используя геномное тестирование, Lantern Pharma способна точно определять пациентов с раковыми заболеваниями, которые будут лучше реагировать на препарат компании“, – отметил доктор Клей Хейстен, один из основателей Green Park & Golf. ”Вследствие молекулярного профилирования разработка лечебных препаратов стоит меньше, что позволяет им быстрее добраться до пациентов“.С момента своего создания Lantern придерживается экономной бизнес-модели, она быстро развивалась и коммерциализировала свои программы благодаря плодотворному сотрудничеству с многочисленными своими партнерами. Lantern успешно продала свой первый продукт Irofulven-1 на общую сумму около $20 млн. европейской фармацевтической компании. Кроме того, Lantern получила от ICIP грант в размере $800 000.Недавно компания начала сотрудничать с лидером по диагностике генома Cancer Genetics – для доступа к геномным данным, лабораторным испытаниям и анализу. Компания также плодотворно сотрудничает с лидером по разработке систем искусственного интеллекта Intuition Systems, чтобы использовать AI для анализа больших объемов данных, облачной поддержки и создания масштабной инфраструктуры по разработке инновационных лекарств и идентификации различных биомаркеров.”Lantern Pharma разработала инновационный подход, основанный на биомаркерах, для выявления тех пациентов, которые получат наибольшую пользу от определенных методов лечения раковых опухолей“, – заявила доктор Стелла Робертсон, соучредитель Bios Partners. ”Мы очень рады стать частью команды Lantern, главной целью которой является достижение самых лучших результатов в лечении рака“.

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