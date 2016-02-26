| Веселая, азартная, бесконечная игра с возможностью выиграть денежные призы.
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Сегодня, 11:04
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Сегодня, 01:33
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#1
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,191
Благодарностей: 555
УГ: 49
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Кто не работает, тот не ест (Приз ПРЕМИУМ)
Тема очередного этапа игры: "Кто не работает, тот не ест"
Приз: ПРЕМИУМ-аккаунт на месяц
Спонсор данного этапа - MMGP.ru
Сроки проведения данного этапа игры: с 03.05.17 по 10.05.17, а голосование продлится до 13.05.17 включительно
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Сегодня, 11:04
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