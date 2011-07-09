cryptify - cryptify.cc

CRYPTIFY LTD - достаточно опытная и перспективная компания в области финансового менеджмента и долгосрочной инвестиционной платформы. Мы - группа экспертов-профессионалов в области финансов, обладающих высоким уровнем знаний и долгосрочной практикой в инвестиционной сфере. С тех пор мы работаем как частный фонд. Теперь мы открыли наш онлайн-проект, предлагающий нашу деятельность в Интернете.
Мы реинвестируем средства, которые мы получаем от наших инвесторов. Средства инвестируются в высоколиквидные ценные бумаги на всех основных фондовых рынках мира. Мы также активно торгуем на рынке Форекс. Миссия CRYPTIFY LTD заключается в том, чтобы предоставить нашим инвесторам отличную возможность для своих средств, инвестируя как можно более разумно в различные области для получения высоких ставок взамен.
Торговля криптовалютами
В то время как другие могут торговать акциями, наша торговая группа в первую очередь нацелена на обмен Cryptocurrencies, таких как биткойны, Ethereum и Litecoin. Мы используем автоматизированные торговые стратегии, чтобы воспользоваться преимуществами небольших предсказуемых колебаний цен, которые позволяют нам получать стабильную чистую прибыль.
Cloud Mining
Команда разработчиков CRYPTIFY LTD занимается разработкой облачных технологий для целей криптовалютного анализа. Сначала мы ищем новые криптовалюты, которые имеют более низкую сложность, и их можно легко обменивать на другие криптовалюты.
Финансирование запуска биткойнов
Новые стартапы, использующие мощь блокчейна, являются быстрорастущей отраслью. Мы верим в будущее технологий Биткойн и блокчейнов, поэтому мы участвуем в финансировании стартап-фазы новых компаний.
Финансирование новых криптовалют
CRYPTIFY LTD понимает, что будущее, помимо биткойнов, будет заполнено новыми популярными криптовалютами. Мы подготовлены к этому будущему, вкладывая деньги в новые криптовалюты, такие как Monero, которые могут принести дешевую прибыль, прежде чем они станут популярными.
Особенности: SSL Ддос защита Выделенный сервер Названия серверов:
Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM