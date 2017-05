allhyipsme Профессионал

cryptify - cryptify.cc Я не админ и админа не знаю!









Cryptify





Старт 02.05.2017



Язык: английский



Описание:



Цитата: CRYPTIFY LTD - достаточно опытная и перспективная компания в области финансового менеджмента и долгосрочной инвестиционной платформы. Мы - группа экспертов-профессионалов в области финансов, обладающих высоким уровнем знаний и долгосрочной практикой в ​​инвестиционной сфере. С тех пор мы работаем как частный фонд. Теперь мы открыли наш онлайн-проект, предлагающий нашу деятельность в Интернете.



Мы реинвестируем средства, которые мы получаем от наших инвесторов. Средства инвестируются в высоколиквидные ценные бумаги на всех основных фондовых рынках мира. Мы также активно торгуем на рынке Форекс. Миссия CRYPTIFY LTD заключается в том, чтобы предоставить нашим инвесторам отличную возможность для своих средств, инвестируя как можно более разумно в различные области для получения высоких ставок взамен.



Торговля криптовалютами

В то время как другие могут торговать акциями, наша торговая группа в первую очередь нацелена на обмен Cryptocurrencies, таких как биткойны, Ethereum и Litecoin. Мы используем автоматизированные торговые стратегии, чтобы воспользоваться преимуществами небольших предсказуемых колебаний цен, которые позволяют нам получать стабильную чистую прибыль.



Cloud Mining

Команда разработчиков CRYPTIFY LTD занимается разработкой облачных технологий для целей криптовалютного анализа. Сначала мы ищем новые криптовалюты, которые имеют более низкую сложность, и их можно легко обменивать на другие криптовалюты.



Финансирование запуска биткойнов

Новые стартапы, использующие мощь блокчейна, являются быстрорастущей отраслью. Мы верим в будущее технологий Биткойн и блокчейнов, поэтому мы участвуем в финансировании стартап-фазы новых компаний.



Финансирование новых криптовалют

CRYPTIFY LTD понимает, что будущее, помимо биткойнов, будет заполнено новыми популярными криптовалютами. Мы подготовлены к этому будущему, вкладывая деньги в новые криптовалюты, такие как Monero, которые могут принести дешевую прибыль, прежде чем они станут популярными. Инвестиционные планы:



0.29 % в час на 15 дней + Депозит обратно







Детали:



Минимальный депозит: 0.01 btc

Партнерская программа: 5%-3%-1%-1%-1%

Выплаты: инстант

Скрипт: GoldCoders - Лицензия

Принимает: Bitcoin



Особенности:

SSL

Ддос защита

Выделенный сервер

Названия серверов:

Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM







Посмотреть/Зарегистрироваться







Мой депозит: 0.17 btc = $ 242.92



