Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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cryptify - cryptify.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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#1
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Инвестирую в: HYIP
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Благодарностей: 759
УГ: 6
КП: 0.000
подарки
cryptify - cryptify.cc
Я не админ и админа не знаю!




Cryptify


Старт 02.05.2017

Язык: английский

Описание:

Цитата:
CRYPTIFY LTD - достаточно опытная и перспективная компания в области финансового менеджмента и долгосрочной инвестиционной платформы. Мы - группа экспертов-профессионалов в области финансов, обладающих высоким уровнем знаний и долгосрочной практикой в ​​инвестиционной сфере. С тех пор мы работаем как частный фонд. Теперь мы открыли наш онлайн-проект, предлагающий нашу деятельность в Интернете.

Мы реинвестируем средства, которые мы получаем от наших инвесторов. Средства инвестируются в высоколиквидные ценные бумаги на всех основных фондовых рынках мира. Мы также активно торгуем на рынке Форекс. Миссия CRYPTIFY LTD заключается в том, чтобы предоставить нашим инвесторам отличную возможность для своих средств, инвестируя как можно более разумно в различные области для получения высоких ставок взамен.

Торговля криптовалютами
В то время как другие могут торговать акциями, наша торговая группа в первую очередь нацелена на обмен Cryptocurrencies, таких как биткойны, Ethereum и Litecoin. Мы используем автоматизированные торговые стратегии, чтобы воспользоваться преимуществами небольших предсказуемых колебаний цен, которые позволяют нам получать стабильную чистую прибыль.

Cloud Mining
Команда разработчиков CRYPTIFY LTD занимается разработкой облачных технологий для целей криптовалютного анализа. Сначала мы ищем новые криптовалюты, которые имеют более низкую сложность, и их можно легко обменивать на другие криптовалюты.

Финансирование запуска биткойнов
Новые стартапы, использующие мощь блокчейна, являются быстрорастущей отраслью. Мы верим в будущее технологий Биткойн и блокчейнов, поэтому мы участвуем в финансировании стартап-фазы новых компаний.

Финансирование новых криптовалют
CRYPTIFY LTD понимает, что будущее, помимо биткойнов, будет заполнено новыми популярными криптовалютами. Мы подготовлены к этому будущему, вкладывая деньги в новые криптовалюты, такие как Monero, которые могут принести дешевую прибыль, прежде чем они станут популярными.
Инвестиционные планы:

0.29 % в час на 15 дней + Депозит обратно



Детали:

Минимальный депозит: 0.01 btc
Партнерская программа: 5%-3%-1%-1%-1%
Выплаты: инстант
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
Принимает: Bitcoin

Особенности:
SSL
Ддос защита
Выделенный сервер
Названия серверов:
Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM



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Мой депозит: 0.17 btc = $ 242.92

dca48ac946d9b7bbef01b5fc4959d18a9489ec993a5e37136e f13684cbc450fb
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#2
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КП: 0.047
Re: cryptify - cryptify.cc
Цитата:
Сообщение от allhyipsme Посмотреть сообщение
Принимает: Bitcoin
И третий туда же

Цитата:
Сообщение от allhyipsme Посмотреть сообщение
Выплаты: bycnfyn
Согласен)
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Старый Сегодня, 01:00
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Re: cryptify - cryptify.cc
ты смотри, как им битков наших хоцца - и днем, и ночью, и в праздники, и в будни админы трудились не покладая рук!

добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от allhyipsme Посмотреть сообщение
Выделенный сервер
у этих нет выделенных сервов - максимум выделенный айпи
Цитата:
Сообщение от allhyipsme Посмотреть сообщение
Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
ну, лицуха гк и ссл на год присутствуют
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 01:07
#4
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Автор темы Re: cryptify - cryptify.cc
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
у этих нет выделенных сервов - максимум выделенный айпи
У каких этих?)
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Старый Сегодня, 01:10
#5
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Re: cryptify - cryptify.cc
да название из головы выскочило - сразу не вспомнил - у гениуса
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Старый Сегодня, 01:12
#6
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Автор темы Re: cryptify - cryptify.cc
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
да название из головы выскочило - сразу не вспомнил - у гениуса
Вспомните - напишите)
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Старый Сегодня, 01:13
#7
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Re: cryptify - cryptify.cc
у вас что, с глазами плохо?
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
у гениуса
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Старый Сегодня, 01:19
#8
Профессионал
 
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 1,574
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УГ: 6
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Автор темы Re: cryptify - cryptify.cc
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
у вас что, с глазами плохо?
Вас с полуслова нелегко понять

Цитата:
IP Address 185.186.52.160 is hosted on a dedicated server
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Старый Сегодня, 01:24
#9
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,995
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Re: cryptify - cryptify.cc
такая же надпись выдается и при выделенных айпи

а вы когда-нибудь встречали выделенный сервак с таким именем?
Цитата:
Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
если только хайп не называется EASY-GEO-DNS.COM

хост "гены" (гениус-гвард) отличается средненькой защитой и низкими ценами
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Старый Сегодня, 01:31
#10
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Аватар Metamorfozzz
 
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Re: cryptify - cryptify.cc
Третий биточный проект за день уже...
По планам всех переплюнул, 7% в день + депозит якобы вернет через 15 дней
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