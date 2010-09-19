Стартап Morty привлек $3 млн для своего уникального маркетплейса ипотечных кредитов

Хотя в настоящее время существует множество вариантов для покупателей жилой недвижимости, стремящихся найти новое место для жилья, процесс получения ипотечного кредита по-прежнему остается довольно сложной процедурой с необходимостью предоставления множества различных документов. Нью-йоркский стартап Morty желает изменить подобное положение дел и для этого привлек 3 миллиона долларов инвестиций, которые помогут ему сделать ипотеку максимально доступной для многих пользователей.
Morty стремится предоставить заемщикам больше возможностей и сделать процесс оформления ипотеки максимально прозрачным. Данный сервис помогает пользователям создавать профили со своей финансовой информацией, и сразу видеть, какие именно варианты доступны, и какие из них являются самыми оптимальными, а также оперативно оформить ипотеку непосредственно с самого сайта компании.
Объединяя множество ипотечных кредиторов на своей платформе, Morty предоставляет заемщикам намного более широкий выбор, чем присутствует на других платформах. Компания сотрудничает с десятками крупнейших кредиторов, поэтому пользователи могут сравнивать различные ставки на ипотечных рынках по всей стране.
Для заемщиков Morty предоставляет эффективные бесплатные инструменты, которые позволяет им сравнивать различные варианты и совершать самые выгодные приобретения, что означает минимальные затраты, благодаря правильно выбранным займам. Стартап зарабатывает деньги на кредиторах, которые платят комиссию с каждого оформленного у них кредита.
Морти предоставляет свои квалифицированные услуги для всех заемщиков и позволяет заметно снизить для пользователей стоимость получения новых кредитов. Подключаясь к банковским счетам заемщика, стартап изучает все совершенные транзакции за последние два года, что помогает определить кредитоспособность заемщика и какие кредиты он сможет получить.
Компания сама не выдает кредиты и не принимает платежи, но занимается андеррайтингом, что означает меньшую потребность в кредитных специалистах и офисах. По словам основателя и генерального директора Браяна Фаукса, Morty также предоставляет кредиторам демографические данные о своих пользователях, к которым они ранее не имели доступа.
В преддверии своего официального запуска Morty привлек венчурное финансирование в размере 3 миллионов долларов. Текущий раунд возглавил инвестиционный фонд Thrive Capital, с участием SV Angel, Techstars, FJ Labs, Corigin Ventures, MetaProp и нескольких ангельских инвесторов.
Для начала своей деятельности данная платформа получила лицензию в таких штатах, как Колорадо, Флорида, Джорджия, Мэриленд, Миннесота, Северная Каролина, Орегон, Теннеси, Вирджиния и Вашингтон. Со временем компания планирует добавить больше рынков, где заемщики смогут легко находить и оформлять самые оптимальные для себя ипотечные кредиты.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/05/02/morty-3m-thrive/
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