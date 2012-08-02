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Забудьте про Iphone 8 — выгоднее купить iPhone 7 в конце этого года

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Имя: Александр
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Забудьте про Iphone 8 — выгоднее купить iPhone 7 в конце этого года
Мне очень нравится iPhone 7. Несомненно, функциональность телефона почти идентична прошлогоднему iPhone 6S. Но у последней модели есть ряд некоторых программных настроек и дополнений, а также великолепный цельный металлический дизайн со скрытыми линиями антенны.iPhone 7 может стать моим любимым телефоном Apple за все время.



Когда телефон выключен и расположен на плоской поверхности, он выглядит как цельная бесшовная плитка из стекла. Он невероятно гладкий, особенно в привлекательном матово-черным цвете. Когда смотришь на iPhone 7, сразу становиться видно, куда двигается Apple в направлении дизайна. Можно представить iPhone, на котором дисплей занимает больше поверхности, возможно, со стеклянным задним корпусом. Фактически, именно эти слухи мы знаем о новом iPhone 8 — плюс более тонкий корпус, улучшенная камера и, возможно, даже беспроводная зарядка.

По факту, iPhone не нуждается ни в одной из этих вещей. Несомненно, звездное устройство iPhone 8 будет их иметь, но iPhone 7 уже первоклассный телефон. Я не хочу беспроводную зарядку или большой, более яркий экран — эти функции не кажутся недостающими. Когда Apple, как обычно, в конце этого года выпустит новую линейку iPhone, наполненную различными дополнениями, с большой вероятностью цена на старые устройства снизиться. Если Apple последует традициям, цена iPhone 7 и 7 Plus снизится на $ 100 — тогда они будут стоить $ 550 и $ 670 соответственно.



Учитывая, что iPhone 8 будет стоить более чем $ 1000, тогда iPhone 7 станет лучшим предложением на рынке.

Не забудьте все вышесказанное. Пока все будут сосредоточенные на новом iPhone, который будет всех манить своим отличным и блестящим видом, не забудьте о «старом» iPhone 7. Вы сэкономите несколько сотен долларов, но по-прежнему будет владеть одним из лучших устройств.

Перевод специально для mmgp.ru

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