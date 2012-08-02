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Microsoft выпустила ноутбук-убийцу MacBook за $ 999

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Старый Вчера, 23:35
#1
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Microsoft выпустила ноутбук-убийцу MacBook за $ 999
Только что Microsoft анонсировала новый ноутбук Surface Laptop, доступный для предварительного заказа со вторника. Новое устройство за $ 999 нацелено на кражу клиентов у Apple, которые хотели купить MacBook.



Выход нового Surface Laptop ожидается 15 июня, и ноутбук должен затмить все преимущества того, что делает Apple. Он будет иметь 13,5-дюймовым экран, время автономной работы 14,5 часов, раскладной корпус и клавиатуру, покрытую тканью Alcantara — тот же материал, что используется для покрытия премиальных Supface Pro.

По крайней мере, Surface Laptop не будет похож ни на один другой компьютер. Ноутбук будет доступен в четырех цветах, с сенсорным экраном, поддерживающим стилус Surface Pen. Возможно две различные конфигурации ноутбука: процессор Intel i5 и i7, что ставит его наравне с другими высокопроизводительными машинами. Начальник аппаратного обеспечения Microsoft заявил на мероприятии, что ноутбук необходим для того, чтобы удовлетворить потребность студентов, которым не подходит планшет Surface Pro, или гибридный ноутбук, такой как Surface Book.

Единственное, что нужно знать о ноутбуке – он является рекламой для Windows 10 S, новой версии операционной системы, которая, по словам Microsoft, более упорядоченная и безопасна, а также улучшает производительность и время работы батареи.



Минус заключается в том, что Windows 10 S не позволит устанавливать какое-либо программное обеспечение, которого нет на рынке приложений Windows Store. Это означает, что вы не сможете установить даже браузер Google Chrome. Если такое положение дел не устраивает пользователя, можно переключиться на обычную Windows 10 Pro за разовую плату в размере $ 49. Но при переходе на обычную операционную систему Microsoft не может гарантировать длительность работы батареи и заявленную производительность.

Победа над Apple?

На первый взгляд, Surface Laptop дополняет линейку аппаратных средств от Mircosoft, и теперь у компании есть конкурентный продукт, чтобы сопоставить его с премиум устройством Mac. Компания хочет усовершенствовать свой ноутбук для студентов колледжа.



Если Surface Pro 4 от Microsoft является альтернативой MacBook Air, а Surface Studio - iMac, то ноутбук Surface Book - это прямой конкурент MacBook Pro, а цена ноутбука в $ 999 делает его более привлекательным, чем MacBook за $ 1,299.

Выручка Microsoft от производства Surface снизилась на 26% в последнем квартале. Тем не менее, компания всегда заявляла, что производство устройств — лишь часть стратегии по отвлечению внимания от конкурентов, таких как Apple, и прокладывания пути для Windows 10. По всей видимости, Surface Laptop — еще одна часть этого плана.

Перевод специально для mmgp.ru
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BiziAlen (Вчера), inik1080 (Сегодня)
Старый Вчера, 23:51
#2
Любитель
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
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Re: Microsoft выпустила ноутбук-убийцу MacBook за $ 999
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Если Surface Pro 4 от Microsoft является альтернативой MacBook Air, а Surface Studio - iMac, то ноутбук Surface Book - это прямой конкурент MacBook Pro, а цена ноутбука в $ 999 делает его более привлекательным, чем MacBook за $ 1,299.
Крутая штука, но вот все будет видно на тестах, что реально круче. А вот яблокофаны никуда не денутся , это же статус покупать задорого. Пусть кушают студенты дошерак но с айфоном. Пусть кеды за 500 рублей, но макбук. Это болезнь и желание показать то чего нет)
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Старый Сегодня, 00:05
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.11.2016
Сообщений: 93
Благодарностей: 15
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Re: Microsoft выпустила ноутбук-убийцу MacBook за $ 999
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Крутая штука, но вот все будет видно на тестах
Вот именно, вся соль в том, что люди закупятся девайсами, а на деле они окажутся херовыми, майкрософт особенно напороли со своими арм процессорами и виндоус рт. Я ничего против майкрософта не имею и особенно эплл не люблю, но на деле они никогда не завышают показатели своих девайсов, а вот те же майкрософт любят грешить такими вещами. В итоге может на деле оказаться, что ноут от майкрософта будет держать не 15, а 5 часов.
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Старый Сегодня, 00:09
#4
Премиум
 
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Инвестирую в: Ставки на спорт
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Re: Microsoft выпустила ноутбук-убийцу MacBook за $ 999
очередной убийца эппловских устройств скорее убьется сам
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