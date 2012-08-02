Lonsdayl



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Microsoft выпустила ноутбук-убийцу MacBook за $ 999







Выход нового Surface Laptop ожидается 15 июня, и ноутбук должен затмить все преимущества того, что делает Apple. Он будет иметь 13,5-дюймовым экран, время автономной работы 14,5 часов, раскладной корпус и клавиатуру, покрытую тканью Alcantara — тот же материал, что используется для покрытия премиальных Supface Pro.



По крайней мере, Surface Laptop не будет похож ни на один другой компьютер. Ноутбук будет доступен в четырех цветах, с сенсорным экраном, поддерживающим стилус Surface Pen. Возможно две различные конфигурации ноутбука: процессор Intel i5 и i7, что ставит его наравне с другими высокопроизводительными машинами. Начальник аппаратного обеспечения Microsoft заявил на мероприятии, что ноутбук необходим для того, чтобы удовлетворить потребность студентов, которым не подходит планшет Surface Pro, или гибридный ноутбук, такой как Surface Book.



Единственное, что нужно знать о ноутбуке – он является рекламой для Windows 10 S, новой версии операционной системы, которая, по словам Microsoft, более упорядоченная и безопасна, а также улучшает производительность и время работы батареи.



vBulletin [video]



Минус заключается в том, что Windows 10 S не позволит устанавливать какое-либо программное обеспечение, которого нет на рынке приложений Windows Store. Это означает, что вы не сможете установить даже браузер Google Chrome. Если такое положение дел не устраивает пользователя, можно переключиться на обычную Windows 10 Pro за разовую плату в размере $ 49. Но при переходе на обычную операционную систему Microsoft не может гарантировать длительность работы батареи и заявленную производительность.



Победа над Apple?



На первый взгляд, Surface Laptop дополняет линейку аппаратных средств от Mircosoft, и теперь у компании есть конкурентный продукт, чтобы сопоставить его с премиум устройством Mac. Компания хочет усовершенствовать свой ноутбук для студентов колледжа.







Если Surface Pro 4 от Microsoft является альтернативой MacBook Air, а Surface Studio - iMac, то ноутбук Surface Book - это прямой конкурент MacBook Pro, а цена ноутбука в $ 999 делает его более привлекательным, чем MacBook за $ 1,299.



Выручка Microsoft от производства Surface снизилась на 26% в последнем квартале. Тем не менее, компания всегда заявляла, что производство устройств — лишь часть стратегии по отвлечению внимания от конкурентов, таких как Apple, и прокладывания пути для Windows 10. По всей видимости, Surface Laptop — еще одна часть этого плана.



Перевод специально для mmgp.ru





Только что Microsoft анонсировала новый ноутбук Surface Laptop, доступный для предварительного заказа со вторника. Новое устройство за $ 999 нацелено на кражу клиентов у Apple, которые хотели купить MacBook.Выход нового Surface Laptop ожидается 15 июня, и ноутбук должен затмить все преимущества того, что делает Apple. Он будет иметь 13,5-дюймовым экран, время автономной работы 14,5 часов, раскладной корпус и клавиатуру, покрытую тканью Alcantara — тот же материал, что используется для покрытия премиальных Supface Pro.По крайней мере, Surface Laptop не будет похож ни на один другой компьютер. Ноутбук будет доступен в четырех цветах, с сенсорным экраном, поддерживающим стилус Surface Pen. Возможно две различные конфигурации ноутбука: процессор Intel i5 и i7, что ставит его наравне с другими высокопроизводительными машинами. Начальник аппаратного обеспечения Microsoft заявил на мероприятии, что ноутбук необходим для того, чтобы удовлетворить потребность студентов, которым не подходит планшет Surface Pro, или гибридный ноутбук, такой как Surface Book.Единственное,, новой версии операционной системы, которая, по словам Microsoft, более упорядоченная и безопасна, а также улучшает производительность и время работы батареи.Минус заключается в том, что Windows 10 S не позволит устанавливать какое-либо программное обеспечение, которого нет на рынке приложений Windows Store. Это означает, что вы не сможете установить даже браузер Google Chrome. Если такое положение дел не устраивает пользователя, можно переключиться на обычную Windows 10 Pro за разовую плату в размере $ 49. Но при переходе на обычную операционную систему Microsoft не может гарантировать длительность работы батареи и заявленную производительность.На первый взгляд, Surface Laptop дополняет линейку аппаратных средств от Mircosoft, и теперь у компании есть конкурентный продукт, чтобы сопоставить его с премиум устройством Mac. Компания хочет усовершенствовать свой ноутбук для студентов колледжа.Если Surface Pro 4 от Microsoft является альтернативой MacBook Air, а Surface Studio - iMac, то ноутбук Surface Book - это прямой конкурент MacBook Pro, а цена ноутбука в $ 999 делает его более привлекательным, чем MacBook за $ 1,299.в последнем квартале. Тем не менее, компания всегда заявляла, что производство устройств — лишь часть стратегии по отвлечению внимания от конкурентов, таких как Apple, и прокладывания пути для Windows 10. По всей видимости, Surface Laptop — еще одна часть этого плана.

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