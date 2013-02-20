I2BF-Arbat и китайский госфонд SDIC инвестировали $47 млн в Maxwell Technologies

Венчурный хедж-фонд I2BF-Arbat и государственный фонд из Китая SDIC вложили $47.000.000 инвестиций в Maxwell Technologies.
Венчурный хедж-фонд I2BF Arbat Clean Technology Fund и государственный фонд прямых инвестиций из Китая SDIC подписали договоренность об осуществлении инвестиций на 47.000.000 долларов в организацию Maxwell Technologies. Эту информацию источнику рассказал управляющий партнер хедж-фонда Илья Голубович.
Хедж-фонд уже инвестировал несколько миллионов долларов через Nesscap в форме облигаций, которые при определенных условиях можно обменять на акции фирмы.
Эту сделку планируют завершить к концу 3 квартала текущего года. После завершения сделки китайскому госфонду будет принадлежать 19,9% от общего объема всех выпущенных акций организации Maxwell Technologies.
Организация Maxwell Technologies занимается производством суперконденсаторов и высоковольтных конденсаторов.
Хедж-фонд I2BF Arbat Clean Technology Fund стал самым крупным акционером организации Maxwell Technologies после слияния с Nesscap Energy в которой фонд владел более 80% акций.
По материалам: http://firrma.ru/data/news/24105/