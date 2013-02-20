Mail.Ru Group приобрела еще один стартап по доставке еды – ZakaZaka за $20 млн

Компания Mail.Ru Group выкупила еще один стартап по доставке заказов из ресторанов – ZakaZaka за $20.000.000.
Российская технологическая компания Mail.Ru Group выкупила стартап-компанию по доставке продуктов ZakaZaka за $20.000.000. В конце прошлого года компания Mail.Ru Group купила долю в 9,91% стартапа ZakaZaka и текущей сделкой покупает оставшуюся долю в 90,09% за 18.000.000$. Общая оценка стартапа получилась 20.000.000$.
Сделку по поглощению планируют закрыть в самое ближайшее время.
В самой же компании Mail.Ru Group стартап считают вторым по величине на рынке по доставке заказов из заведений общественного питания (первым игроком по величине считается стартап Delivery Club). По информации компании Mail.Ru Group стартап ZakaZaka в прошлом месяце осуществил 126.000 доставок, а прибыль в прошлом году составила 56.000.000 рублей, а в этом году за первые 3 месяца 30.000.000 рублей. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года прибыль поглощенного стартапа Delivery Club за $100.000.000 составляла 296.000.000 рублей.
Партнерами стартапа являются около 2.600 заведений общественного питания.
Как рассказали в Mail.Ru Group рынок по доставке еды постоянно растет и это оправдывает решение выкупить стартап Delivery Club и войти в сегмент фудтех.
Выход на рынок по доставке заказов из заведений общественного питания начался с покупки компанией Mail.Ru Group стартапа Delivery Club и это шаг получился весьма успешным, т.к. со времени покупки стартапа он показывает стабильный рост.
"Сделка по поглощению стартапа ZakaZaka укрепит существующую лидерскую позицию на этом рынке", – пояснил один из учредителей холдинга Дмитрий Гришин.
В заявлении холдинга говорится, что компания «консолидирует стартап с момента закрытия сделки» и финансовые показатели стартапа будут постоянно открыты отчетности компании.
Стартап-компания ZakaZaka была основана в ноябре 2013 года. К середине 2014 года стартап привлек 3.000.000$ инвестиционных средств.
По материалам: http://rb.ru/news/zakazaka